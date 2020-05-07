5000 منها فى الصين.. أكثر من 10آلاف وفاة بفيروس كورونا في آسيا

تخطت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا في آسيا، الخميس، أكثر من عشرة آلاف حالة، نصفها في الصين، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.





وبحسب فرانس برس، فقد بلغ إجمالي وفيات فيروس كورونا في آسيا 10001 حالة من أصل 269025 إصابة، وهي حصيلة أدنى بكثير من تلك المسجّلة في أوروبا (151576 وفاة) وفي الولايات المتحدة وكندا (79328 وفاة).





وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في العالم 266919 حالة، علما أن الصين التي أعلنت عن حالة وفاة وحيدة في الأسابيع الثلاثة الماضية سجّلت 4633 وفاة بالوباء، تليها الهند مع 1783 وفاة وإندونيسيا مع 930 وفاة.