جامعة طنطا تعلن تفاصيل جديدة حول المنصة الإلكترونية لرفع الأبحاث بها

قال الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة قامت بعمل منصة إلكترونية خاصة برفع الأبحاث والتي من خلالها سيقوم أعضاء هيئة التدريس بتقييم الأبحاث حيث عملت الجامعة على توفير كافة السبل بها لتسهيل رفع الأبحاث على الطلاب والذين من خلالها يمكنهم الاطلاع ايضا علي ضوابط الأبحاث الموضوعة من قبل الكلية والجامعة.









واضاف سبع، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن مواعد رفع الطلاب أبحاثهم عبر المنصة، مشيرا إلى أنه الجامعة قامت بتفعيل تطبيق للهاتف المحمول، والذي يمكن من خلاله عمل كافة العمليات الخاصة بالمنصة كما أن الجامعة قدمت مقاطع من خلاله توضح كيفية التعامل مع المنصة.





وكان قد أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إنه سيتم تطبيق الرسائل البحثية علي كليات الجامعة كبديل للامتحانات التحريرية والشفوية، مشيرا إلى أن كل بحث سيضم مجموعة من الطلاب لن تزيد 5 بحيث يتم التوضيح للطلاب كيفية تقديم البحث من خلال وحدة تكنولوجيا المعلومات في كل كلية ومن خلال الميل الرسمي المفعل برقم البطاقة.





واضاف "سبع" أن الطلاب سيتعرفون على موضوعات الأبحاث من خلال المنصة الالكترونية للجامعة وهي موضوعات تضعها الكليات وتعتمدها الجامعة ، موضحا أنه يتم نشر سيتم نشر كل ما يتعلق بشروط إعداد الأبحاث خلال مواقع الكليات والجامعة، كما يتم التواصل مع اعضاء هيئة التدريس لتسهيل العملية على الطلاب.





وكان رئيس جامعة طنطا، قد أوضح أن الجامعة تعمل علي تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد حيث وفرت للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة ، ويمكن القول إن منظومة التعليم عن بعد أثبتت نفسها واستطاعت أن تثبت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها.





وأضاف "سبع"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعملون بشكل مستمر في التواصل مع الطلاب للإجابة على استفساراتهم، كنا ابتكروا طرق جديدة لتقديم المناهج والمقررات سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى.



