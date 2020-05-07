المنسي في مواجهة هشام عشماوي.. الاختيار يجتاح تويتر

ملخص أحداث الحلقة 14 لمسلسل الاختيار

عرضت قناة ON E الفضائية، مسلسل الاختيار الحلقة 14 للفنان أمير كرارة ، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 14، بتفجير إرهابي استهدف نقطة عسكرية للقوات المسلحة في سيناء، ولكن شجاعة وبسالة الجندي ياسر، أنقذت الكثير من الجنود، بافتداء الباقيين بنفسه، عندما واجه التكفيري الذي فجر نفسه في وسط نقطة التمركز العسكري.





تقوم جماعة أنصار بيت المقدس، التكفيرية بترحيل الإرهابيين هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وعماد عبد الحميد (عابد عناني)، إلى مكان جديد لهما، عبارة عن مزرعة بها ملغمة بالعبوات التفجيرية، وما يجعل (هشام وعماد) يضجران من طريقة معاملتهما، لكنهما يساويان أمورهما مع أمير الجماعة الذي أعلن، ضمهما إلى مجلس الشورى العسكري للجماعة.





وتختتم أحداث الحلقة، بمعرفة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بقيام جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز مكانهم الجديد الذي سيكون قاعدتهم العسكرية، ويشك في تواجد هشام عشماوي وعماد عبد الحميد هناك، ويتوجه الجيش إلى هذا المكان.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار