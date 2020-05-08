AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

انطلاق مبادرة 1000 كاتب بدعم المشاهير غدا

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب، أن المبادرة ستبدأ مرحلة تنفيذ برنامج الحملة لدعم الشباب بعد تلقي طلبات مشاركة كثيرة بالبرنامج من داخل مصر وخارجها. 

وستعلن صفحة المبادرة بداية من يوم غد السبت عن المشاركين ونشر أعمالهم واستمرار استقبال اعمال جديدة لجميع الفئات خاصة الشباب.

 

وأضحت اللجنة أنها تعد الأن للتقرير النصف شهري لتحليل الدراما الرمضانية والمحتوى الإعلاني والبرامج وستعلن عنه خلال أيام وذلك من خلال مرصد مكون من صحفيين  وباحثين  طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة. 

"المنسق العام ضحي هلال، وقسم التصميم والمونتاج حازم محمود والمنسقين الإعلامين إيمان ياسر، آيه سمير ، محمود احمد ، مريم القصاص، سحر شريف، منه هشام، ميرنا وليد، ندى حسين، نرمين عبيد، نهي امين، ياسمينا مدحت، مى جمال، دنيا عبده، زينب أحمد البكري، ياسمين أبو هدور، اسراء سامي ، رنا عاطف، هبة عزت، روان علاء الدين، فريده حسن، هناء مصطفي، مي حسين حسن، هاجر وائل، هنا مصطفي، هدير علام، وسيعلن فى التقارير القادمة عن الاخرين.

 

وجدير بالذكر أن اللجنة اعلنت من قبل عن دعم النجمة مادلين طبر وذلك من خلال فيديو أعربت فيه عن دعمها الكامل لشباب المبادرة والحملة، وأكدت أهمية دور المبادرة ودعمها للظروف الحالية ومواجهه كورونا، وأشادت ببرنامج الحملة لدعم الشباب، كما وجهت رسالة لمؤسس المبادرة بالاستمرار وأن يكون الألف كاتب مليون ووصف من أطلق فكرة الحملة  بالذكاء.

 

وأعلنت اللجنة ايضأ عن دعم اللواء هاني غنيم الخبير الأستراتيجى رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الأستراتيجية و محمد عزام عضو مجلس امناء المجلس العربي للمسئؤلية المجتمعية.

 

وذكرت اللجنة في بيانات سابقة عن دعم  الإعلامي الكبير طارق علام ودكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة لحملة مبادرة 1000 كاتب  لدعم الدولة لمكافحة كورونا، وتهدف الحملة إلي وعي الشباب  بمخاطر المرحلة والالتزام  بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي، واضافت اللجنة عن وضع برنامج أنشطة  مختلفة  لدعم وتحفيزالشباب خلال  المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأعلنت اللجنة من قبل عن دعم دكتور  محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة و الفنانه سيمون والفنان نضال الشافعي والنجم طارق لطفي والإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير سامح الصريطي للحملة وذكرت اللجنه ايضاُ أن ابرز الداعمين وسفراء الحملة ا.د هويدا مصطفي عيمدة كلية الإعلام جامعه القاهرة  والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ولواء اركان حرب د. سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

 

كما أعلنت اللجنة عن دعم الإعلامي الكبير د.عمرو الليثي وعالم  الًاثار د.زاهي حواس كسفراء للحملة وكذلك الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقو الانسان ، وأعربوا جميعاُ عن دعمهم للحملة والمبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة الإعلامية للمبادرة عن رغبة الكثير من الشخصيات العامة والمؤثرة في الجتمع عن دعم الحملة والمبادرة.وتقدم الحملة برنامج متكامل من  أنشطة متنوعة فى مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغني وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيره"، وذلك بهشتاج "# أٌقلب _بيتك_أستديو ذلك إضافة إلي انشطة أخرى. 

وأشاد محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب، بدعم الشخصيات العامة وأهمية المشاركة المجتمعية، وأشار إلى أنه سيتم الأعلان عن مشاهير أخرين من الفن والسياسية خلال الايام القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شلبي: استراتيجيتنا تقوم على دعم ريادة الأعمال والتعليم ركيزتين أساسيتين للتنمية المجتمعية

اتحاد طلاب جامعة أسيوط يطلق مبادرة خليك فى البيت.. شاهد

جامعة حلوان تطلق مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية بعرب غنيم وكفر العلو

زاهي حواس يتبنى مبادرة "1000 كاتب" لدعم الدولة في مكافحة كورونا

مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا

رئيس جامعة القاهرة يدعم حملة 1000 كاتب لمساندة الدولة في مكافحة كورونا

ترشيحاتنا

بريد وبنك.. موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

دراسة: العثور على فيروس كورونا في السائل المنوي

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

آخر تطوارات قضية حنين حسام فتاة التيك توك.. قاضى التحقيق يخلي سبيلها والنيابة تستأنف على القرار

لليوم الثاني .. حمو بيكا يواصل تصدر تريند يوتيوب

متى تكون ليلة القدر وما علاماتها؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا