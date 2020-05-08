انطلاق مبادرة 1000 كاتب بدعم المشاهير غدا

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب، أن المبادرة ستبدأ مرحلة تنفيذ برنامج الحملة لدعم الشباب بعد تلقي طلبات مشاركة كثيرة بالبرنامج من داخل مصر وخارجها.

وستعلن صفحة المبادرة بداية من يوم غد السبت عن المشاركين ونشر أعمالهم واستمرار استقبال اعمال جديدة لجميع الفئات خاصة الشباب.

وأضحت اللجنة أنها تعد الأن للتقرير النصف شهري لتحليل الدراما الرمضانية والمحتوى الإعلاني والبرامج وستعلن عنه خلال أيام وذلك من خلال مرصد مكون من صحفيين وباحثين طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

"المنسق العام ضحي هلال، وقسم التصميم والمونتاج حازم محمود والمنسقين الإعلامين إيمان ياسر، آيه سمير ، محمود احمد ، مريم القصاص، سحر شريف، منه هشام، ميرنا وليد، ندى حسين، نرمين عبيد، نهي امين، ياسمينا مدحت، مى جمال، دنيا عبده، زينب أحمد البكري، ياسمين أبو هدور، اسراء سامي ، رنا عاطف، هبة عزت، روان علاء الدين، فريده حسن، هناء مصطفي، مي حسين حسن، هاجر وائل، هنا مصطفي، هدير علام، وسيعلن فى التقارير القادمة عن الاخرين.

وجدير بالذكر أن اللجنة اعلنت من قبل عن دعم النجمة مادلين طبر وذلك من خلال فيديو أعربت فيه عن دعمها الكامل لشباب المبادرة والحملة، وأكدت أهمية دور المبادرة ودعمها للظروف الحالية ومواجهه كورونا، وأشادت ببرنامج الحملة لدعم الشباب، كما وجهت رسالة لمؤسس المبادرة بالاستمرار وأن يكون الألف كاتب مليون ووصف من أطلق فكرة الحملة بالذكاء.

وأعلنت اللجنة ايضأ عن دعم اللواء هاني غنيم الخبير الأستراتيجى رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الأستراتيجية و محمد عزام عضو مجلس امناء المجلس العربي للمسئؤلية المجتمعية.

وذكرت اللجنة في بيانات سابقة عن دعم الإعلامي الكبير طارق علام ودكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة لحملة مبادرة 1000 كاتب لدعم الدولة لمكافحة كورونا، وتهدف الحملة إلي وعي الشباب بمخاطر المرحلة والالتزام بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي، واضافت اللجنة عن وضع برنامج أنشطة مختلفة لدعم وتحفيزالشباب خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت اللجنة من قبل عن دعم دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة و الفنانه سيمون والفنان نضال الشافعي والنجم طارق لطفي والإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير سامح الصريطي للحملة وذكرت اللجنه ايضاُ أن ابرز الداعمين وسفراء الحملة ا.د هويدا مصطفي عيمدة كلية الإعلام جامعه القاهرة والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ولواء اركان حرب د. سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

كما أعلنت اللجنة عن دعم الإعلامي الكبير د.عمرو الليثي وعالم الًاثار د.زاهي حواس كسفراء للحملة وكذلك الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقو الانسان ، وأعربوا جميعاُ عن دعمهم للحملة والمبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة الإعلامية للمبادرة عن رغبة الكثير من الشخصيات العامة والمؤثرة في الجتمع عن دعم الحملة والمبادرة.وتقدم الحملة برنامج متكامل من أنشطة متنوعة فى مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغني وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيره"، وذلك بهشتاج "# أٌقلب _بيتك_أستديو ذلك إضافة إلي انشطة أخرى.

وأشاد محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب، بدعم الشخصيات العامة وأهمية المشاركة المجتمعية، وأشار إلى أنه سيتم الأعلان عن مشاهير أخرين من الفن والسياسية خلال الايام القادمة.