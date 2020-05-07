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فن

مسلسل شاهد عيان الحلقة الـ14.. استمرار حسن الرداد فى محاولة الهروب من السجن

الخميس 07/مايو/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل شاهد عيان استمرار محاولة حسن الرداد للهروب من السجن ببيروت لإنقاذ ابنته خديجة بعد التهديدي بقتلها.

وتتلقى ليلي " بسمة " مكالمات هاتفية من مجهولين وعندما ترد لا تجد أحدا يرد عليها بينما تخبر ندى "هنا شيحة " وهيب العزازى " محمد لطفى " 
بأنها حددت موعد مع السفير لإتمام الصفقة المتفق عليها.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.


والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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