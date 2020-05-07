مسلسل شاهد عيان الحلقة الـ14.. استمرار حسن الرداد فى محاولة الهروب من السجن

عُرضت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل " شاهد عيان " بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.





وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل شاهد عيان استمرار محاولة حسن الرداد للهروب من السجن ببيروت لإنقاذ ابنته خديجة بعد التهديدي بقتلها.





وتتلقى ليلي " بسمة " مكالمات هاتفية من مجهولين وعندما ترد لا تجد أحدا يرد عليها بينما تخبر ندى "هنا شيحة " وهيب العزازى " محمد لطفى "

بأنها حددت موعد مع السفير لإتمام الصفقة المتفق عليها.



