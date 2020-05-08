الدفين المشروب المفضل بسيوة للوقاية من العطش في رمضان

لكل مجتمع عاداته و تقاليده التي تميزه خلال شهر رمضان لما يتميز به الشهر الكريم من طبيعة خاصة جعلته مميز عن غيره من الشهور .

ويلجأ أهالي واحة سيوة الي تناول بعض الوجبات التي تعطيهم القوة وتحمل العطش خاصة مع طبيعة الواحة والتي تتميز بارتفاع درجة الحرارة.





يقول محمد عمران من أهالي سيوة ان من أهم المشروبات التي يلجأ إليها أهالي سيوة للتغلب على حرارة الجو بشرب «الدفين» لتفادى العطش طوال اليوم.





وأضاف ان هذا المشروب طبيعى وهو مكون من بلح سيوى يتم نقعه بالماء لمدة كافية ثم يتم هرسه بعصا خشبية، ويصب عليه الحليب وبعض الليمون حتى يحفظ الجسم من الإحساس بالعطش ويقدم باردًا بعد وضعه بالثلاجة لفترة مناسبة.





واشار أن شهر رمضان يمثل لهم قيمة وفرحة كبيرة فهم يستعدون له وينظفون بيوتهم وتقوم السيدات برش المنزل بالماء







