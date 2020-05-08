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محافظات

الدفين المشروب المفضل بسيوة للوقاية من العطش في رمضان

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
لكل مجتمع عاداته  وتقاليده التي تميزه خلال شهر رمضان لما يتميز به الشهر الكريم  من طبيعة خاصة  جعلته مميز  عن غيره من  الشهور .
  
ويلجأ أهالي واحة سيوة الي تناول بعض الوجبات التي تعطيهم القوة  وتحمل  العطش خاصة مع طبيعة الواحة والتي تتميز بارتفاع درجة الحرارة. 

يقول محمد عمران من أهالي سيوة ان من أهم المشروبات التي يلجأ إليها أهالي سيوة   للتغلب على حرارة الجو  بشرب «الدفين» لتفادى العطش طوال اليوم.

وأضاف  ان هذا المشروب  طبيعى وهو مكون من بلح سيوى يتم نقعه بالماء لمدة كافية ثم يتم هرسه بعصا خشبية، ويصب عليه الحليب وبعض الليمون حتى يحفظ الجسم من الإحساس بالعطش ويقدم باردًا بعد وضعه بالثلاجة لفترة مناسبة.

واشار أن شهر رمضان يمثل لهم قيمة وفرحة  كبيرة فهم يستعدون له وينظفون بيوتهم وتقوم السيدات برش المنزل بالماء  


وأوضح أن وجبة السحور هي  الوجبة الرئيسية  لأهالي واحة سيوة فهم يفضلون  الافطار الخفيف ، ولا يستطيع الأهالى أن يأكلوا إلا فى وجبة السحور لأنهم يعتقدون أن السحور هو الوجبة التى تساعدهم فى البقاء دون عطش أو جوع طيلة نهارالصوم .
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