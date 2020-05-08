بيلاقي نفسه في شنطة العدة.. رامز جلال يسخر من حسن شاكوش

تفاعل الفنان رامز جلال، مع الحلقة 14، لبرنامج «رامز مجنون رسمي» المعروض عبر قناة mbc الفضائية، ضمن الموسم الرمضاني، والتي كان ضيفها المطرب حسن شاكوش.
وظهر رامز جلال، في بوستر من الحلقة، يعلق فيها قائلًا: «شاكوش بيلاقي نفسه في شنطة العدة»، وذلك بعد السؤال الذي وجهته له المذيعة: «شاكوش بيلاقى نفسه فين؟؟».
ووقع حسن شاكوش، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.
ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.
شاكوش بيلاقى نفسه فين؟؟ 😀😀#رامز_مجنون_رسمي pic.twitter.com/RQSzOACFu0— Ramez Galal (@ramezgalal) May 7, 2020