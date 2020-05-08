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كارثة تبكي الجميع.. بسمة وهبة تعلق على استقبال متعاف من كورونا بالقليوبية

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:51 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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البهي عمرو
أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن استيائها وحزنها من ارتفاع معدلات إصابات كورونا، لتصل فى يوم واحد لـ 393 حالة.

وعرضت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، صورًا لتجمع بعض أهالى كفر سعد بشبين القناطر، بالقلوبية يستقبلون متعافى من كورونا بزفة بلدى، معقبة:" حاجة محزنة وتبكى للجميع  وصادم بمثابة كارثة.. ينفع كدًا يا جماعة انا مش ضد الفراح بس التجمعات دى هتعمل مصيبة ويكون فى إصابات أكثر؟".

وانفعلت قائلة: "حرام عليكم اللى بتعملوه فينا وفى أهاليكم.. لا يوجد كمامة أو مسافة آمنة بين المواطنين.. افرحوا بس فيه وباء اسمه كورونا".

وأشارت إلى أن "الدولة أنفقت مئات المليارات لمواجهة الأزمة، انتم تسيئوا للمجتمع والأسر.. الأمر قد يتحول لوباء جماعى بسبب هذه الممارسات".

ولفتت بسمة هبة إلى أن الجميع من المواطنين عليهم الالتزام و الوقوف بجانب الدولة للمرور من هذه الأزمة.

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