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متحدث الوزراء: نمتلك 4 آلاف جهاز تنفس صناعى وقادرون على استيعاب مصابي كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:55 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن تستمر فى الإغلاق ، وتابع "ونحن كان لدينا بعد نظر فى ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئى".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى سيكون إجباريًا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتد الكمامات ستوقع عليه العقوبة".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة، عندما العودة للحياة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد متحدث الوزراء أن أجهزة التنفس الصناعى التى تمثل مشكلة للدول التى انهارت صحيًا وطبيًا فى ظل جائحة كورونا، تتوافر لدينا بوفرة، موضحا :"اللى كان فى الخدمة فعليًا فيما يخص كورونا 38 جهاز  فقط من 4 آلاف جهاز تمتلكهم الدولة المصرية، الحمد الله مازلنا بعيدًا عن أى مشكلة تتعلق الخدمات الصحية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 72 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
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