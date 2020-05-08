الزمالك يقرر الاستغناء عن رزاق سيسيه بشرط .. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس الأبيض على القيمة المالية المحددة نظير الاستغناء عن خدمات الإيفواري رزاق سيسيه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واضاف المصدر ان نادي الزمالك اشترط الحصول على مبلغ 3 مليون يورو نظير بيع اللاعب نهائيًا والرحيل عن صفوف الفريق الأبيض .





يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسب ما أكده مصدر داخل القلعة البيضاء.









الجدير بالذكر ان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أكد خلال تصريحات سابقة، أن النادي الأبيض لديه عرض من إحدى شركات التسويق الرياضي التي تسعى لشراء اللاعب مقابل دفع 3 مليون يورو.





ويلعب سيسيه حاليًا ضمن صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة من الزمالك.





وأعرب مسؤولو الاتحاد من قبل عن رغبتهم في الحصول على خدمات سيسيه نهائيًا، ولكن مغالاة الزمالك تعرقل من إتمام الصفقة.