عشية رفع الإغلاق.. انتكاسة في عدد إصابات كورونا بـ باكستان

سجلت باكستان اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة تجاوزت حصيلة الإصابات 25 ألفا، بعد أن سجلت البلاد 1764 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.





يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لرفع إجراءات العزل الصحي المفروض بسبب كورونا، غدا السبت.





فيما وصلت حالات الوفيات إلى 594 حالة، بعدتسجيل 30 حالة وفاة.





وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أعلن عن خطط لبدء رفع إجراءات العزل، اعتبارا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد المنزلق إلى ركود.