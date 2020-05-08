مضاد للاكتئاب.. 14 فائدة لـ الصيام

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن الصيام المنتظم يحسن أداء الجهاز العصبى، موضحا أنه من أعقد أسرار الصيام أنه يصفى المخ من السموم والشوارد الحرة فيصفى الذهن ويجلى العقل وله العديد من الفوائد نرصدها من خلال السطور التالية .





فوائد الصيام :





الصيام يساعد فى التخلص من السموم.

الصيام يقلل من الشوارد الحرة التى تضر خلايا الجسم.

الصيام يقلل الشوارد الحرة فى المخ من الاستفادة من الأكسيجين التى تصل الخلايا.

الإقلال من الشوارد الحرة يفيد خلايا الذاكرة و يحميها من تأثيرات المدمرة.

الصيام يزيد من تركيز هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع ( الذى يسبب الشعور بالجوع ).

هرمون الجوع يزيد من عدد الوجبات وليس كمية الوجبات.

تأثيرات على المخ.

هرمون الجوع منشط قوى لهرمون النمو

يزيد هرمون الجوع عدد الموصلات العصبية.

في منطقة المخ التي تتشكل فيها ذاكرة الأحداث الجديدة.

الجوع المنظم يزيد الإستيعاب و الذاكرة و الذكاء.

هرمون الجوع مضاد للاكتئاب.

يزيد من تركيز الدوبامين.