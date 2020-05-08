اندلاع حريق في فدانين قمح بأسيوط

شبَّ حريق في فدانين مزروعين بمحصول القمح بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، نتيجة تطاير شرارة كهربائية من أسلاك الضغط العالي المارة أعلى الأرض زراعية.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة الفتح، بنشوب حريق بمحصول القمح بأرض زراعية بزمام قرية الفيما دائرة المركز.





انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من القمح المحصود بمساحة فدانين ملك المواطن ربيع محمد ثابت بقرية الفيما بمركز الفتح، ونجم عن ذلك احتراق المحصول ولم ينتج عنه أي إصابات.



