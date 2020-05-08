ضبط 7 تجار مخدرات فى حملة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 7 تجار مخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجهم على عملائهم أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا ضبط 7 تجار مخدرات وتبين تمكن وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط حسين ع م 30 عاطلا وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه مطموسة الآرقام بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ 370 جنيها وهاتفا محمولا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط كل من سعيد ا ع عاطل وفهد ح س وبحوزتهما( 2 ) سلاح نارى وعدد 6 طلقات من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جراما وكمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام ومبلغ 3700 جنيه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط كل من وليد ع ع حسن عاطل وإسماعيل ا ا عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة ارقام و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جراما ومبلغ 180 جنيها.

وفى القناطر تم ضبط عيد م ع عاطل والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا ( مخدرات ) بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 4 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن 450 جراما ومبلغا ماليا 385 جنيها وأحمد ا ع وبحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 250 جراما ومبلغا ماليا 270 جنيها وهاتفا محمولا.