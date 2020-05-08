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جددى سفرتك بطريقة تحضير طاجن فريك بالبشاميل.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:31 ص
طاجن فريك بالبشاميل
طاجن فريك بالبشاميل
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هاجر هانئ
طاجن فريك بالبشاميل من الأطباق الرئيسية الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام، فنقدم لكم طريقة عمل طاجن فريك بالبشاميل من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

فريك 
بصل
 ثوم 
لحم مفروم
 سمنة 
كريمة لباني
 دقيق 
لبن 
مكعب مرقة 
فلفل الوان 
كرات كرفس 
كزبرة خضراء 
ملح 
فلفل أسود 
بهارات 
كزبرة جافة
 كمون 

* يشوح البصل في سمن على النار ثم يضاف الثوم ثم الكرفس والكرات.
* يضاف الفلفل الرومي والكسبرة الجافة والبهارات والكمون والملح والفلفل.
* ترفع الخضروات ثم يضاف اللحم في نفس الطاسة على النار.
* تعاد الخضروات مرة أخرى ويضاف مكعب المرق ثم يضاف الفريك.
* تضاف الكسبرة الخضراء.
* يرفع الدقيق على النار مع السمن مع مراعاة التقليب المستمر ثم يضاف الملح.
* يضاف اللبن مع التقليب حتى يثقل قوام البشاميل ثم تضاف له الكريمة.
* يفرغ محتوى الفريك في قالب بايركس ثم يصب البشاميل فوقه.
* يزج بالفرن حتى احمرار الوجه ثم يقدم بالهنا.


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