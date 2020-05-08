مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح: لا علاج لـ كورونا حتى الآن.. وارتداء الكمامات سيصبح إجباريا

أكد الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، أن جميع الأدوية واللقاحات التي ظهرت حتى الآن لمكافحة كورونا، هي مجرد تجارب ولا يوجد حتى الآن علاج مثبت لفيروس كورونا.





وأشار الدكتور أمجد الحداد عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية أكسترا نيوز إلى أنه لايوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا ،وليس أمامنا سوى اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على النظافة الشخصية.





وأضاف الحداد أن ارتداء الكمامة سيصبح أمرا إجباريا الفترة المقبلة على المواطنين، وعمال المصانع .





وتابع الحداد أن المواطن سيصبح طبيب نفسه، وهناك تحديات كبرى تواجه الشعب المصري مع اقتراب حلول عيد الفطر .





وشدد على ضرورة تجنب التجماعات في عيد الفطر، والدولة بالكامل تراهن على وعي الشعب المصري خلال الفترة المقبلة.



