AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح: لا علاج لـ كورونا حتى الآن.. وارتداء الكمامات سيصبح إجباريا

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نورهان رأفت
أكد الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن جميع الأدوية واللقاحات التي ظهرت حتى الآن لمكافحة كورونا، هي مجرد تجارب ولا يوجد حتى الآن علاج مثبت لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور أمجد الحداد عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية أكسترا نيوز إلى أنه لايوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا ،وليس أمامنا سوى اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على النظافة الشخصية.

وأضاف الحداد أن ارتداء الكمامة سيصبح أمرا إجباريا الفترة المقبلة على المواطنين، وعمال المصانع .

وتابع الحداد أن المواطن سيصبح طبيب نفسه، وهناك تحديات كبرى تواجه الشعب المصري مع اقتراب حلول عيد الفطر .

وشدد على ضرورة تجنب التجماعات في عيد الفطر، والدولة بالكامل تراهن على وعي الشعب المصري خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متواجدة فى كل بيت مصرى.. أطعمة تقضي على فيروس كورونا .. تفاصيل

كيف تفرق بين أعراض البرد والحساسية وفيروس كورونا؟.. فيديو

كيف يساعد شهر رمضان في القضاء على كورونا.. خبير حساسية ومناعة يوضح

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف دواء ضد فيروس كورونا

رئيس الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: الصيام يحسن الجهاز المناعي.. فيديو

ترشيحاتنا

أغرب حالة على الإطلاق .. شاب مصاب بورم ضخم ينمو من وجهه حتى بطنه.. صور

تأجيل الدراسة وخسائر قناة السويس ..الحكومة تكشف 7 حقائق حول كورونا .. وتنفي 9 شائعات .. فيديو جراف

بعد سخرية رامز جلال من ملابسه.. تعرف على تكلفة إطلالة حسن شاكوش..صور

صوم رجب وشعبان.. كيف يحتفل مسلمو تشاد بـ شهر رمضان

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

AdvertisementS

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

هل يتم فتح المساجد فى العشر الأواخر من رمضان ..الأوقاف تحسم الجدل

التربية والتعليم: لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب لعدم سداد المصروفات المدرسية

خلال 24 ساعة.. قاضي المعارضات يحسم الجدل في قضية فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.. مجلس الوزراء يكشف الحقيقة

بعد سخرية رامز جلال من ملابسه.. تعرف على تكلفة إطلالة حسن شاكوش..صور

الطريق الصحيح..صحيفة بحرينية تكشف بالأسماء كواليس محاولة الانقلاب فى قطر وكيف أجهضتها تركيا

تأجيل الدراسة وخسائر قناة السويس ..الحكومة تكشف 7 حقائق حول كورونا .. وتنفي 9 شائعات .. فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوم رجب وشعبان.. كيف يحتفل مسلمو تشاد بـ شهر رمضان

بعد فراق 7 أسابيع بسبب كورونا.. رد فعل مؤثر لطفلة مصابة بالسرطان لحظة لقاء والدها

بسبب أزمة كورونا.. زبونة تطلق النار على العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير..تفاصيل