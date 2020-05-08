الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة بعدة مناطق.. والقاهرة تسجل 29

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس غدا السبت، معتدل نهارا بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، تكون نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وتكون حالة الطقس على شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يظل الطقس حار على جنوب الصعيد.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21.