أبو مازن: مخطط التهجير أفشلته مصر والأردن والرئيس السيسي معنا قلبا وقالبا



أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن " أن الدولة الفلسطينية ستولد خلال من 4 إلى 5 سنوات.

وعن علاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي قال الرئيس الفلسطيني في تصريحات له : لم يخب السيسي ظننا أو ظن المصريين ونشعر دائما أنه معنا قلبا وقالبا.

وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس: مخطط التهجير أفشلته مصر والأردن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في وقت سابق أعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولمواقف مصر الثابتة قيادةً وحكومةً وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومنع التهجير، وتقديم المساعدات الانسانية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية الدور العربي، خاصة المصري، في دعم القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس الفلسطيني اليوم الجمعة، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وعدد من كبار الكتّاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة؛ للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير المقررة غدا السبت.

وأطلع الرئيس الفلسطينىي، رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية.. وتطرق الرئيس عباس إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وأهمية مواصلة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات، والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم.

كما أطلعهم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين، واستمرار عدوانهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في مختلف مدن وبلدات وقرى الضفة؛ بما في ذلك القدس المحتلة، ومواصلة انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور المسئول الذي يضطلع به الإعلام المصري في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي، مؤكداً أنه كان وما يزال شريكا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، مثمنا التزام الصحفيين والإعلاميين المصريين ومواقفهم وجهودهم المتواصلة، في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية لدى شعوب العالم.

من جانبهم، أكد رؤساء التحرير والكتّاب المصريون، دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيدين بجهود الرئيس محمود عباس في الحفاظ على الثوابت الوطنية، والسعي نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.