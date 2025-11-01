قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك
أحمد السعدني: شاركت سارة جوهر حلمها لأنها مخرجة عاشقة للسينما.. فيديو
طه دسوقي: «السادة الأفاضل» تجربة مليئة بالحب والتعاون بين نجوم كبار
أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر
خالد الغندور: الزمالك يحتاج مدرب كبير مش لسه هنجرب
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي لتجاوز خلافات البلدين
نتائج انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحصد أعلى الأصوات
فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح
عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك
أحمد عبد الرؤف يقود الزمالك أمام طلائع الجيش والسوبر
بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد
البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو مازن: مخطط التهجير أفشلته مصر والأردن والرئيس السيسي معنا قلبا وقالبا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
محمود نوفل

 
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن "  أن الدولة الفلسطينية ستولد خلال من 4 إلى 5 سنوات.

وعن علاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي قال الرئيس الفلسطيني في تصريحات له :  لم يخب السيسي ظننا أو ظن المصريين ونشعر دائما أنه معنا قلبا وقالبا.

وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس: مخطط التهجير أفشلته مصر والأردن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في وقت سابق أعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولمواقف مصر الثابتة قيادةً وحكومةً وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومنع التهجير، وتقديم المساعدات الانسانية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية الدور العربي، خاصة المصري، في دعم القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس الفلسطيني اليوم الجمعة، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وعدد من كبار الكتّاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة؛ للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير المقررة غدا السبت.

وأطلع الرئيس الفلسطينىي، رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية.. وتطرق الرئيس عباس إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وأهمية مواصلة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات، والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم.

كما أطلعهم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين، واستمرار عدوانهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في مختلف مدن وبلدات وقرى الضفة؛ بما في ذلك القدس المحتلة، ومواصلة انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور المسئول الذي يضطلع به الإعلام المصري في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي، مؤكداً أنه كان وما يزال شريكا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، مثمنا التزام الصحفيين والإعلاميين المصريين ومواقفهم وجهودهم المتواصلة، في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية لدى شعوب العالم.

من جانبهم، أكد رؤساء التحرير والكتّاب المصريون، دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيدين بجهود الرئيس محمود عباس في الحفاظ على الثوابت الوطنية، والسعي نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين الرئيس الفلسطيني الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

آخر آيتين من البقرة

من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة ليلا.. يفوز بـ5 نعم وتكفيه 4 شرور

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. كلمات يسيرة تعينك على أداء الطاعات

سنة الرسول قبل النوم

سنة الرسول قبل النوم.. 7 أعمال لا يعرفها كثيرون

بالصور

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد