قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك
أحمد عبد الرؤف يقود الزمالك أمام طلائع الجيش والسوبر
بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد
البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة
يناقش الغش في الثانوية العامة.. خالد دياب يكشف تفاصيل فيلم برشامة
أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد
المتحف الكبير فخر لكل مصري.. إلهام شاهين: لدينا أكثر من نصف آثار العالم
موعد و مكان عزاء عمه ميريت عمر الحريري | خاص
زاهي حواس: لهذا السبب وافقت على التصوير مع "مستر بيست".. فيديو
لبلبة : افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يشاهده العالم بأسره
هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟.. اعرف الحقيقة
جاهزية تامة بالفنادق والمواقع الأثرية لاستقبال الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟.. اعرف الحقيقة

الحسد
الحسد
أحمد سعيد

يشغل بال عدد كبير من الناس سؤال عن سبب انتشار الحشرات في البيت حيث يربط كثيرون سبب ذلك إلى وجود الحسد أو السحر، ويتساءل البعض هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟ حيث يدور جدل كبير حول هذا الأمر في السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة.

هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟

وفي السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، ضرورة أن يحصن المسلم نفسه دوماً والمحافظة على  ذكر الله، لافتا إلى أن  الشخص إذا شك أنه محسود فعليه أن يرقي نفسه بالمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي، فإن استمر وجود النمل والحشرات فى منزله فقد يرجع هذا الأمر إلى نظافة البيت.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء في تصريحات سابقة له، أن "النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التعوذ بالمعوذتين وكثرة ذكر الله وقراءة الفاتحة واية الكرسي كل يوم صباحاً ومساءً".

هل انتشار الحشرات والنمل فى المنزل من الحسد؟

وعن الموضوع نفسه، أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، وجود النمل لا يرتبط مطلقًا بالحسد أو الأعمال السحرية، مشيرا إلى أن الإنسان يجب أن يحصن نفسه بالرقية الشرعية.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء في تصريحات سابقة له على ضرورة التعامل مع هذه الظواهر بطريقة عقلانية قائمة على الأسباب الطبيعية، قائلاً: "عندما يظهر النمل في مكان ما، علينا البحث عن مصدره والتعامل معه بالوسائل المناسبة، دون أن نربطه بالحسد أو العين".

ونصح أمين الفتوى في دار الإفتاء بالمداومة على ذكرٍ لله تعالى، والحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية، وتلاوة القرآن الكريم، لما في ذلك من حماية ورحمة من الله عز وجل.

الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد والأمراض

-بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ. بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.٣- بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.
- أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.
- أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.
- اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

أعراض الإصابة بالحسد

ذكر بعض الرقاة الشرعيين بعض أعراض التي يشعر بها المحسود ومنها:

  • اعتزال الأهل والأصحاب بشكل مبالغ فيه.
  • البكاء والاختناق بدون أسباب.
  • عدم اهتمام الشخص المصاب بالحسد بمظهره أمام أقرانه.
  • الشخص المحسود يعاني دائما من عدم الاستقرار في أحواله إذ أنه دائم
  • القلق بسبب اضطراب ظروفه الحياتية بشكل عام.
  • يصاب بحالة من العدوانية في تعامله مع أقرانه.
  • ومن علامات الحسد حدوث ثورة وغضب مستمر.
  • ازدياد الشكوى والقلق من عدة أشياء إلى جانب الإحساس ببعض الأوجاع.
  • الإحساس بعدم التوازن قد يصل إلى الإغماء.
  • الإحساس بأن الجسم تحت تأثير التخدير.
  • فقدان الوزن بشكل بالغ وذلك بسبب انعدام الشهية.
  • ومن علامات الحسد زيادة التثاؤب أثناء قراءة القرآن.
  • صداع بالرأس.
  • التعرق والتبول الزائد.
  • إسهال شديد ومستمر.
  • ألم شديد بالبطن.
  • الاكتآب وقلة الكلام.
  • المعاناة من بعض الأمراض النفسية كالجنون والوهم.
الحسد انتشار الحشرات والنمل فى البيت هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد وجود حسد أو سحر انتشار الحشرات وجود الحسد أو السحر الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد الرقية الشرعية الرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد