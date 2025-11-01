هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟.. اعرف الحقيقة

يشغل بال عدد كبير من الناس سؤال عن سبب انتشار الحشرات في البيت حيث يربط كثيرون سبب ذلك إلى وجود الحسد أو السحر، ويتساءل البعض هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟ حيث يدور جدل كبير حول هذا الأمر في السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة.

هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟

وفي السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، ضرورة أن يحصن المسلم نفسه دوماً والمحافظة على ذكر الله، لافتا إلى أن الشخص إذا شك أنه محسود فعليه أن يرقي نفسه بالمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي، فإن استمر وجود النمل والحشرات فى منزله فقد يرجع هذا الأمر إلى نظافة البيت.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء في تصريحات سابقة له، أن "النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التعوذ بالمعوذتين وكثرة ذكر الله وقراءة الفاتحة واية الكرسي كل يوم صباحاً ومساءً".

وعن الموضوع نفسه، أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، وجود النمل لا يرتبط مطلقًا بالحسد أو الأعمال السحرية، مشيرا إلى أن الإنسان يجب أن يحصن نفسه بالرقية الشرعية.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء في تصريحات سابقة له على ضرورة التعامل مع هذه الظواهر بطريقة عقلانية قائمة على الأسباب الطبيعية، قائلاً: "عندما يظهر النمل في مكان ما، علينا البحث عن مصدره والتعامل معه بالوسائل المناسبة، دون أن نربطه بالحسد أو العين".

ونصح أمين الفتوى في دار الإفتاء بالمداومة على ذكرٍ لله تعالى، والحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية، وتلاوة القرآن الكريم، لما في ذلك من حماية ورحمة من الله عز وجل.

الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد والأمراض

-بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ. بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.٣- بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.

- أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.

- أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.

- اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

أعراض الإصابة بالحسد

