زاهي حواس: لهذا السبب وافقت على التصوير مع "مستر بيست".. فيديو

قال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، أن هناك العديد من الأدلة المكتوبة التي تثبت أن الأهرامات ملك الفراعنة، منوها أن أحسن شئ عمله هو التصوير مع "مستر بيست" لأنه يمتلك 400 مليون متابع من الشباب.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أنه اشترط على "مستر بيست" من أجل التصوير معه أن يوصل الرسالة للشباب.

وتابع: دخلته تحت أبو الهرم عشان أقوله مفيش أسرار، خدلته الحجرات الخمسة وهذا شئ صعب جدا، والتي تقع فوق حجرة الدفن.

وأشار إلى أنه لا توجد هياكل تحت الهرم، وأخرجنا 4 أبيار جوه أبو الهول، وداخل هذه الأنفاق فخار.