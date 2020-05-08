AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة.. نصائح تقدمها تمريض حلوان

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:41 م
نصائح لتقوية المناعة
نصائح لتقوية المناعة
Advertisements
كريم ناصر
تنظم كلية التمريض بجامعة حلوان حملة توعوية صحية خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية  . 

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن كلية التمريض تقوم بحملة توعوية تقدم من خلالها نصائح توعوية تخدم صحة الفرد والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك ، وأضافت أن نصيحة اليوم عن أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة تقدمها  الدكتورة جيهان مصطفى رئيس قسم إدارة التمريض والقائم بعمل عميد الكلية السابق. 

ماهي العوامل التي تساهم في إضعاف المناعة؟
1- التدخين ،2- السهر ، 3- الشجار ،4- الكسل ،5- العبوس، 6- المضاد الحيوي ،7- التوتر ، 8- التشاؤم.

كيف تقوي مناعتك بطرق طبيعية؟
1- تناول ٨ أكواب من الماء يوميًا. 
2- البصل والثوم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة. 
3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف. 
4- فيتامين د و أ يقويان الجهاز المناعي ويحدان من الإصابة بالفيروسات. 
5- مشروب الزنجبيل له دور كبير في حمايتك من الفيروسات المختلفة. 
6- غسل اليدين جيدًا يقلل فرص الإصابة بكورونا وغيرها من الفيروسات. 
7- النوم من ٧ إلى ٨ ساعات يحد من الإصابة بالفيروسات. 
8- تناول الأوميجا 3 له دور كبير في تعزيز وتقوية المناعة. 

الصيام وإعادة ضبط جهاز المناعة 
الصيام ينقل جسم الإنسان إلى وضعية حفظ الطاقة وذلك بسبب نقص المغذيات التي يتناولها الإنسان الصائم خلال النهار وفي محاولة لحفظ ما أمكن من الطاقة يقوم جسم الإنسان بإعادة تدوير العديد من الخلايا المناعية القديمة أو التالفة ويعزز إنتاج خلايا جديدة أكثر صحة بعد انتهاء فترة الصيام، هذه الخلايا الجديدة تكون أسرع وأكثر كفاءة وفعالية في وقاية الجسم من أشكال العدوى المختلفة ما يعني ان المناعة تقوي لدى الصائمين عمومًا خلال شهر الصيام وفي الفترة التي تليه. 

الصيام وشرب المياه
يجب شرب ٨ أكواب مياه يوميًا، مع تجنب السكريات والمقلي من الطعام، حيث تساهم المياه في تعزيز امتصاص الجسم للعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتينات، بجانب تنشيط الدورة الدموية، ورفع مناعة الجسم لمواجهة الفيروسات، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، والقولون والأمعاء، والتخلص من السموم ، وزيادة افراز اللعاب. 

فوائد الصيام 
1- إزالة الخلايا التالفة والضعيفة في الجسم. 
2- يساعد على انخفاض الوزن. 
3- يخفض نسبة السكر في الدم.
4- يساهم في علاج الأمراض القلبية وتصلب الشرايين. 
5- يساهم في علاج أمراض الكبد. 
6- علاج الحساسية والاكزيما المزمنة. 
7- علاج السموم التي تتراكم في الجسم. 
8-  يساعد على تخفيف آلام الظهر والرقبة. 
9- يساهم في علاج أمراض الربو. 
10- يساهم في علاج الأمراض الخبيثة. 
11- يساهم في علاج المفاصل. 
12-يساعد في الوقاية من مرض الحصي. 
13- تخفيض نسبة الكوليسترول. 
14- يساعد على الوقاية من النقرس. 

دور الصيام في الجانب النفسي 

1-يقلل إصابات الإضطرابات النفسية. 
2-يعطي الشعور بالطمأنينة والسكينة للفرد. 
3- يعين على التخلص من عادة التدخين. 
4- التخلص من مشاعر القلق والتوتر. 
5- يقوى عزيمة وإرادة الفرد. 
6- التحكم في الذات وتنمية الشخصية. 
أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة.. نصائح تقدمها تمريض حلوان
أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة.. نصائح تقدمها تمريض حلوان
أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة.. نصائح تقدمها تمريض حلوان
أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة.. نصائح تقدمها تمريض حلوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحليب بالقرنفل والحلبة وعصير الليمون والزنجبيل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول هذه المشروبات على الريق؟ وما تأثيرها على جهاز المناعة

يحارب الزهايمر والشيخوخة.. فوائد صحية مذهلة لتناول زيت الزيتون يوميا

الفيروس التاجي .. 10 طرق لتقوية مناعتك لتقليل خطر العدوى

للوقاية من فيروس كورونا.. أطعمة تحمي الجهاز التنفسي وتقوي المناعة

رمضان وفيروس الكورونا «كوفيد - 19»

8 أطعمة لتقوية المناعة لدى كبار السن

ترشيحاتنا

بعد اتهامه بالتفويت..أسامة نبيه لـ صدى البلد: هذه حكاية تعمد إهدار الفرص أمام الزمالك

كيدهن عظيم.. نجيب ساويرس يعلق على دور روجينا في مسلسل البرنس

هل يستطيع الأجانب العودة للسعودية من جديد.. الجوازات ترد

بـ أعراض مختلفة.. فيروس كورونا يصيب 4 أفراد من عائلة واحدة

تفاصيل الحادثة التي هزت أركان جيش إسرائيل واستقالة ضابط كبير

دعاء الصباح يجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها.. بـ 3 كلمات فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور

بشرى خير.. دواء لالتهاب المفاصل يقضي على فيروس كورونا

أثار الاستياء على السوشيال ميديا.. فتيات يعذبن قطة بطريقة وحشية.. تعرف على القصة