أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة.. نصائح تقدمها تمريض حلوان

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن كلية التمريض تقوم بحملة توعوية تقدم من خلالها نصائح توعوية تخدم صحة الفرد والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك ، وأضافت أن نصيحة اليوم عن أهمية الصيام ودوره في رفع المناعة تقدمها الدكتورة جيهان مصطفى رئيس قسم إدارة التمريض والقائم بعمل عميد الكلية السابق.





ماهي العوامل التي تساهم في إضعاف المناعة؟

1- التدخين ، 2- السهر ، 3- الشجار ،4- الكسل ،5- العبوس، 6- المضاد الحيوي ،7- التوتر ، 8- التشاؤم.





كيف تقوي مناعتك بطرق طبيعية؟

1- تناول ٨ أكواب من الماء يوميًا.

2- البصل والثوم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف.

4- فيتامين د و أ يقويان الجهاز المناعي ويحدان من الإصابة بالفيروسات.

5- مشروب الزنجبيل له دور كبير في حمايتك من الفيروسات المختلفة.

6- غسل اليدين جيدًا يقلل فرص الإصابة بكورونا وغيرها من الفيروسات.

7- النوم من ٧ إلى ٨ ساعات يحد من الإصابة بالفيروسات.

8- تناول الأوميجا 3 له دور كبير في تعزيز وتقوية المناعة.





الصيام وإعادة ضبط جهاز المناعة

الصيام ينقل جسم الإنسان إلى وضعية حفظ الطاقة وذلك بسبب نقص المغذيات التي يتناولها الإنسان الصائم خلال النهار وفي محاولة لحفظ ما أمكن من الطاقة يقوم جسم الإنسان بإعادة تدوير العديد من الخلايا المناعية القديمة أو التالفة ويعزز إنتاج خلايا جديدة أكثر صحة بعد انتهاء فترة الصيام، هذه الخلايا الجديدة تكون أسرع وأكثر كفاءة وفعالية في وقاية الجسم من أشكال العدوى المختلفة ما يعني ان المناعة تقوي لدى الصائمين عمومًا خلال شهر الصيام وفي الفترة التي تليه.





الصيام وشرب المياه

يجب شرب ٨ أكواب مياه يوميًا، مع تجنب السكريات والمقلي من الطعام، حيث تساهم المياه في تعزيز امتصاص الجسم للعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتينات، بجانب تنشيط الدورة الدموية، ورفع مناعة الجسم لمواجهة الفيروسات، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، والقولون والأمعاء، والتخلص من السموم ، وزيادة افراز اللعاب.





فوائد الصيام

1- إزالة الخلايا التالفة والضعيفة في الجسم.

2- يساعد على انخفاض الوزن.

3- يخفض نسبة السكر في الدم.

4- يساهم في علاج الأمراض القلبية وتصلب الشرايين.

5- يساهم في علاج أمراض الكبد.

6- علاج الحساسية والاكزيما المزمنة.

7- علاج السموم التي تتراكم في الجسم.

8- يساعد على تخفيف آلام الظهر والرقبة.

9- يساهم في علاج أمراض الربو.

10- يساهم في علاج الأمراض الخبيثة.

11- يساهم في علاج المفاصل.

12-يساعد في الوقاية من مرض الحصي.

13- تخفيض نسبة الكوليسترول.

14- يساعد على الوقاية من النقرس.





دور الصيام في الجانب النفسي





1-يقلل إصابات الإضطرابات النفسية.

2-يعطي الشعور بالطمأنينة والسكينة للفرد.

3- يعين على التخلص من عادة التدخين.

4- التخلص من مشاعر القلق والتوتر.

5- يقوى عزيمة وإرادة الفرد.