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أخبار العالم

قطر تسجل 1311 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يتجاوز 20 ألفا

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:48 م
قطر تسجل 1311 حالة
قطر تسجل 1311 حالة إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 20201 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل تعافي 84 شخصا من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء لـ 2370 حالة.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية حول تفشي وباء كورونا المستجد أن الفيروس أودى بحياة 270,597 شخصًا في دول العالم.

فيما اقتربت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم حوالي 4 مليون بواقع 3 مليون و 918 ألف و 678 شخصًا، وتعافى منهم نحو مليون و334 ألفا و597 مريضا.
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