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برلمان

جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى لحزب مستقبل وطن تنتقل إلى مركز البداري

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:23 م
مسابقة مستقبل وطن
مسابقة مستقبل وطن لتحفيظ القرءان بأسيوط
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اسلام مقلد
يواصل حزب مستقبل وطن فاعليات توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى على مستوى محافظة أسيوط تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد امين عام الحزب والمهندس ياسر عمر امين حزب مستقبل وطن بأسيوط،حيث نظم الحزب أحتفالية كبرى بمركز البدارى بحضور محمود نفادي أمين التنظيم بهيئة مكتب الحزب عن محافظة اسيوط وعامر عبد الرحيم أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدارى ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالبداري.

وقال المهندس ياسر عمر أن المسابقة تجري احتفالاتها بتوزيع الجوائز للفائزين تباعًا  بجميع مقرات حزب مستقبل وطن بالمراكز على مستوى المحافظة ويتم تنفيذها بالتعاون بين أمانات قطاع الأعمال وأمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعيه وأمانة العلاقات العامة.

وطالب المهندس ياسر عمر، القائمين على تنفيذ هذه المسابقة سنويا تكرارها كل عام  لايمانهم بأهمية الدور الذي تقوم به المسابقة في بناء الوعي الديني بصحيح المفاهيم الدينية والبعد عن المفاهيم المغلوطة وان انتشار هذه المسابقات الخاصة بالقرآن الكريم تعمل على انتشار الثقافة الدينيه السليمة.

وأضاف محمود نفادي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن الفائزين من مركز البدارى من قرى الكوم الأحمر  والعقل البحري وبندر البدارى وعددهم ست فائزين في المستويات المختلفه الأربعة وأن الجوائز  عبارة عن دروع وشهادات تقدير وجوائز مالية تم توزيعها بمقر حزب مستقبل وطن بالبداري.

وأشارت هند جوزيف أمينة العلاقات العامة أن توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى بمركز البدارى تم طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وإن المسابقة تأتي في إطار الدور المجتمعي و الخدمي والثقافي الذي يقوم به الحزب.

وأوضح مصطفى الكحيلي أمين أمانة قطاع الأعمال أن الحزب حريص على المشاركة في الفاعليات التي تخدم الشارع الأسيوطي بجميع فئاته وان هذه المسابقه تم توزيع جوائزها في شهر رمضان المبارك وأشرف عليها رجال الدين من الأزهر والأوقاف.

وأكد هاني سلطان أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية أن التشبيك مع الأمانات الأخرى يؤدي إلى النجاح في تنظيم الفعاليات والمبادرات الخاصة بانشطة هذه الأمانات وأن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بأسيوط من الأمانه المركزية بالمتابعة المستمره لخطة عمل الأمانات المختلفة على مستوى المحافظات بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات الثقافيه لنيل رضا المواطن في إطار سياسة حزب مستقبل وطن الدعم للدولة المصرية.
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