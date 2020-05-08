مطار مرسى علم الدولي يستقبل 32 عالقا مصريا عائدا من تونس

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من أحد المطارات التونسية، تقل على متنها 32 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إن رحلة الطيران التى وصلت في مساء اليوم الجمعة، قادمة من تونس، تقل على متنها 32 راكبا من المصريين العالقين بتونس، فور وصولهم قامت الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم بتوجيه معدات الخدمات للطائرة وقام رجال الطب الوقائى بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من تونس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة، ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

من جانبه قال أسامة منير عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة النقل، إنه تم تجهيز أتوبيسات سياحية مكيفة لنقل العائدين من تونس الى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى بمرسى علم، واتباعا لتعليمات الحجر الصحي، تم نقل أعداد كبيرة من العائدين بالخارج داخل أتوبيسات كبيرة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الأوتوبيسات تكون فى انتظار الركاب خارج صالة الوصول فى المطار فور انتهاء رجال الحجر الصحى من أعمالهم وإجراءات الفحص يتم نقلهم على الفور للفنادق المخصصة، وبصحبتهم فريق الحجر الصحى.

كان مطار مرسى علم الدولى، استقبل صباح اليوم الجمعة رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من مدينة لاجوس النيجيرية تقل على متنها 83 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران، واير كايرو لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.