جت عكسي .. تعليق مجدى عبدالغني على أزمة تفويت أسامة نبيه وأحمد عيد للزمالك

علق مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على أزمة التصريحات التى أطلقها الثنائى أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، وأحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، بشأن التفويت في المباريات التى يكون الفارس الأبيض طرفا فيها.





وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "أسامة نبيه وأحمد عيد عبدالملك حبوا يجاملوا الزمالك بزيادة جت عكسي، هو كده الى بيزيد عن حده بيتقلب ضده.





فريق غزل المحلة أمام نادى الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002 والتي حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز على بلدية المحلة في مباراة النهائية وتوج باللقب. يذكر أن أسامة نبيه أدلى بتصريحات صادمة للشارع الرياضي بشأن مباراته مع

خلال المباراة سنحت لي العديد من الفرص أمام المرمى إلا أن "قلبي لم يطاوعني" لتسجيل هدف وفي إحدي المرات قلت في كرة مشتركة مع إبراهيم حسن "شيل" . وقال نبيه في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت:

وقام أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق بالرد على تصريحات أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما كان في فريق حرس الحدود ويلعب أمام الزمالك وظهر هو يضيع العديد من الفرص أمام مرمى الأبيض وكتب عليها: وإحنا بنلعب براحة قدام الزمالك.

