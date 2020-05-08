AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جت عكسي .. تعليق مجدى عبدالغني على أزمة تفويت أسامة نبيه وأحمد عيد للزمالك

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:20 م
احمد عيد عبدالملك
احمد عيد عبدالملك
Advertisements
يسرى غازى
علق مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على أزمة التصريحات التى أطلقها الثنائى أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، وأحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، بشأن التفويت في المباريات التى يكون الفارس الأبيض طرفا فيها.

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "أسامة نبيه وأحمد عيد عبدالملك حبوا يجاملوا الزمالك بزيادة جت عكسي، هو كده الى بيزيد عن حده بيتقلب ضده.

يذكر أن أسامة نبيه أدلى بتصريحات صادمة للشارع الرياضي بشأن مباراته مع فريق غزل المحلة أمام نادى الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002 والتي حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز على بلدية المحلة في مباراة النهائية وتوج باللقب.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت: خلال المباراة سنحت لي العديد من الفرص أمام المرمى إلا أن "قلبي لم يطاوعني" لتسجيل هدف وفي إحدي المرات قلت في كرة مشتركة مع إبراهيم حسن "شيل" . 

وقام أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق بالرد على تصريحات أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما كان في فريق حرس الحدود ويلعب أمام الزمالك وظهر هو يضيع العديد من الفرص أمام مرمى الأبيض وكتب عليها: وإحنا بنلعب براحة قدام الزمالك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غزل المحلة يدرس الرد على واقعة " تفويت" أسامة نبيه ومطالبته برد المستحقات

بعد أسامة نبيه.. أحمد عيد عبدالملك يعترف بتعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.. فيديو

مدرب المنتخب يثير الجدل حول الزمالك والمحلة يطالب برد المستحقات

بعد اتهامه بالتفويت..أسامة نبيه لـ صدى البلد: هذه حكاية تعمد إهدار الفرص أمام الزمالك

اخبار الرياضة.. أحمد عيد عبدالملك يتعمد إهدار الأهداف أمام الزمالك.. والأهلي يحسم الجدل بشأن ملف موليكا وسيرينو

الايقاف أو الغرامة المالية بانتظاره..خبير لوائح: من حق غزل المحلة شكوى أسامة نبيه فى اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

طبيب الكويت الأول خارج مصر.. 95 مصابا و8 شهداء فى صفوف الجيش الأبيض بسبب كورونا

أعلى معدل .. الصحة: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و21 وفاة

لاعب بالزمالك .. تعرف على ضحية اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي

تفاصيل ظهور طير الأبابيل في الجزائر .. شاهد الحقيقة

قرار جديد.. مرتضى منصور: طارق حامد راجل ولقن رامز جلال علقة ساخنة

في رامز مجنون رسمي.. طارق حامد يخرج عن صمته.. هاجم كهربا واعترف بتلفظه بألفاظ خارجة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. حلا شيحة برفقة أحمد حاتم والجمهور: منك لله

توزيع المعدات الطبية بمركبات ذاتية القيادة من هواوى فى الإمارات .. صور

طريقة صناعة الكمامة في المنزل بخطوات بسيطة