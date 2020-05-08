تعافي 5 حالات بعزل دمياط وتسجيل إصابتين بـ كورونا

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، لاثنين من المخالطين لحالات سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي.





من جانبه قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن حالتين ثبت إصابتهما اليوم من المخالطين لحالات معزولة بالفعل بمستشفيات العزل وتم سحب التحليل منهم للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا من عدمه وثبت إصابتهما.





وأوضح أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تنخفض بشكل كبير داخل دمياط بالمقارنة بالأسابيع الماضية حيث تم تعافى 5 حالات اليوم من داخل العزل بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة.





وأشار إلى أن المدينة الشبابية برأس البر والمخصص كعزل خرج منها اليوم حالتين بعد التأكد من سلبية تحاليلهم وأن حالتهم الصحية مستقرة.



