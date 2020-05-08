AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي 5 حالات بعزل دمياط وتسجيل إصابتين بـ كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:10 م
تعافي 5 حالات بعزل
تعافي 5 حالات بعزل دمياط وتسجيل اصابتين بـ كورونا
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، لاثنين من المخالطين لحالات سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي.

من جانبه قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن حالتين ثبت إصابتهما اليوم من المخالطين لحالات معزولة بالفعل بمستشفيات العزل وتم سحب التحليل منهم للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا من عدمه وثبت إصابتهما.

وأوضح أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تنخفض بشكل كبير داخل دمياط بالمقارنة بالأسابيع الماضية حيث تم تعافى 5 حالات اليوم من داخل العزل بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة.

وأشار إلى أن المدينة الشبابية برأس البر والمخصص كعزل خرج منها اليوم حالتين بعد التأكد من سلبية تحاليلهم وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات واستخدام الماسكات الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في غزة

تعافي حالتين بمركز التدريب المدنى.. وازدياد معدلات الشفاء بدمياط

بشرى سارة.. خروج مستمر للمتعافين من كورونا من مستشفيات العزل.. وصور لتوثيق رحلة العلاج

شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور

تعافي 63 من مصابي فيروس كورونا بدمياط

شفاء 68 حالة إصابة بفيروس كورونا في دمياط

ترشيحاتنا

9 لاعبين في أتليتكو مدريد أصيبوا بكورونا ولم يعلموا.. وعزل ظهير الفريق

نسبة المشاركة.. أزمة تضرب بيراميدز بسبب الجوكر وحارس الأهلي

عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

نجم منتخب العراق السابق: اللعب لـ الزمالك أسوأ قرار في حياتي

شهر العسل.. شاهد | ياسمين صبري منسجمة مع أحمد أبو هشيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركديه

بإطلالة بسيطة وعفوية .. شاهد دينا الشربيني برفقة عمرو دياب من الجونة

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني