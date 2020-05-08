بعد زيادة إصابات كورونا.. أستاذ صدرية: وصلنا المرحلة الرابعة.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب إستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن هذه المرحلة التي وصلنا لها اليوم من فيروس كورونا تسمى المرحلة الرابعة والتي يمكن وصفها بـ جائحة.





وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، قائلا: "فيروس كورونا تحول لوباء عالمي ولكن يجب ان تستمر الحياة وتعود بشكل تدريجي".





وأردف أستاذ الأمراض الصدرية:" الخوف والقلق ليس من المريض الذى تظهر عليه الأعراض ولكن الخوف من المريض الذى لا يظهر عليه اى اعراض ويتعايش مع المواطنين بشكل طبيعي ".





وأوضح الدكتور عادل خطاب, أن الدولة ستفرض ارتداء الماسك الطبي علي جميع الهيئات الحكومية وسيتم تعميم ذلك بين المواطنين حفاظا علي أرواحهم وعدم انتشار الوباء بينهم.









وأشار إلي أنه, يجب ان تكون هناك طرق توعية للمواطنين عن كيفية استخدام الماسك الطبي نظرا لاستخدام الكثير من المواطنين له بطريقة خاطئة.