بالأرقام والمساحات.. خطة الحكومة المعروضة على البرلمان لزراعات القمح والقطن والبنجر

تسعي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، خلال العام المقبل، لتحقيق عدد من المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة علي مستوي المحاصيل الحقلية، حيث تستهدف زراعة قطن بواقع 475 ألف فدان، من أجل أنتاج 665 ألف طن.





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القمح والفول وقصب وبنجر السكر

يأتي ذلك وفق خطة التنمية المعروضة علي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، والمقرر تطبيقها من أول يوليو المقبل، حيث تستهدف أيضا زراعة قمح بواقع 3600 ألف فدان لإنتاج 10260 ألف طن، وزراعة الفول بواقع 135 ألف فدان، من أجل انتاج 236 ألف طن، وزراعة قصب السكر بواقع 653 ألف فدان،لإنتاج 18356 ألف طن، وزراعة بنجر السكر بواقع 600 ألف فدان لإنتاج 14700 ألف طن.





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البطاطس والطماطم

وعلي مستوي محاصيل الخضر تستهدف الخطة زراعة البطاطس بواقع 470 ألف فدان،لإنتاج 6580 ألف طن، وزراعة الطماطم بواقع بواقع 540 ألف فدان من أجل انتاج 10800 ألف طن.





محاصيل الفاكهة

وعلي مستوي محاصيل الفاكهة، حيث البرتقال بواقع 640 ألف فدان، لإنتاج 4590 ألف طن، والعنب بواقع 220 ألف فدان، لإنتاج 2420 ألف طن، و280 ألف فدان مانحو لإنتاج 1190 ألف طن.

الثروة الحيوانية والسمكية





وفى الثروة الحيوانية والسمكية، حيث الألبان يستهدف 6888، ألف طن واللحوم الحمراء،يستهدف 1110،ألف طن واللحوم البيضاء يستهدف 1326،ألف طن وبيض المائدة يستهدف منه642.8 ألف طن، وفي الأسماك يستهدف أنتاج 2800 ألف طن.





الأسمدة المدعمة





وتضمنت الجهود أيضا أعداد المنشأت المرخصة للمزارع ومصانع الأعلاف بواقع 24945 منشأة، وعدد الحيوانات فى مشروع البنك 26469 رأس، وعدد الحيوانات المؤمن عليها 645 ألف حيوان، وصادرات زراعية بواقع 6753 ألف فدان، ومساحة الزراعة العضوية بواقع325 ألف فدان، والأسمدة المدعمة الموزعة علي المزراعين، بواقع 2490 ألف طن.









القطاع الزراعي

ويحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكل المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو.





كثافة العمالة

كما أن هذا القطاع كثيف العمالة ويوفر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدد وعمق علاقاته التشكابكية بالقطاعات الأخري، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.