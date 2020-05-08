التحالف العربي: 121 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال يوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثيين ارتكبت 121 خرقا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال آخر 24، شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.





وأوضح التحالف العربي أنه رصد 2797 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه الشهر الماضي.





وأكد التحالف العربي التزامه بتطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، والتزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.





وأعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الخميس ، مقتل القيادي في الميليشيات محمد الحمران، في اشتباكات قرب محافظة مأرب اليمنية.





وقالت الميليشيات وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأوروبية إن القيادي الحمران كان مستشارا لزعيمهم عبد الملك الحوثي، ومقربا منه.

ويعد الحمران أعلى رتبة تقتل هذا العام، بين القيادات الحوثية في اليمن.