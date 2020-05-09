توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9 /5 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم السبت 9 مايو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





برج الحمل

مهنيًا: يشير هذا اليوم الى فرص مالية جديدة واسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء او معتقد او موقع للاستفادة من هذه الفرص .

عاطفيًا: حاذر من اثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك ومراسلاتك .

صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل





برج الثور:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الانظار.

عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره,.

صحيًا: قد تتلقى عرضًا او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية







برج الجوزاء:





مهنيًا: بعض الظروف المتعلّقة بوضع اداري قد يربكك لكنك تجد الحل سريعًا.

عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقا.

صحيًا: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام







برج السرطان:

مهنيًا: يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع.

عاطفيًا: تميل الى الوحدة والانكماش وربما الى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية

صحيًا: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد





برج الأسد:





مهنيًا: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل

عاطفيًا: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع

صحيًا: إمنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني







برج العذراء:





مهنيًا: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية

عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما

صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال







برج الميزان





مهنيًا: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية، ودراما تطال بعض الاصدقاء، أو إرث تحصل عليه

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة

صحيًا: وقت الفطور خد وقتك فى الفطور، فقلت الفطور بعد الصيام مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور







برج العقرب:





مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات او العقود الموقّعة والاتفاقات

عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي

صحيًا: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا







برج القوس:





مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات او العقود الموقّعة والاتفاقات.

عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي

صحيًا: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا





برج الجدي





مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.

عاطفيًا: يخفّ اليوم قليلًا الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.

صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.





برج الدلو:





مهنيًا: تضطر الى القيام بعمليات تصحيح واصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات

عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة









برج الحوت:





مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح امامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.

عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم .

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين

