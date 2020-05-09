خالد أبو بكر: الناس مش عاوزة تفوق.. وهيلاقوا كورونا على الباب

علق خالد أبو بكر، على بيانات وزارة الصحة وارتفاع إصابات كورونا، قائلًا: "الناس مش عاوزة تفوق.. إما أن نستفيق أو هتلاقى كورونا على الباب.. الدول كلها هتفتح وسيكون تدريجيا، والمصل سيستغرق عام لعامين".





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"،: "الناس التى تنتقد هي نفس الناس التى تتجمع فى الشوارع الضيقة والجانبية.. والحقيقة الوحيدة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، محدش هيدور عليك غير نفسك.. الحكومة لا تحمى المواطنين.. كانت الحكومة الأمريكية حمت مواطنيها".





وانفعل أبو بكر، على الهواء قائلًا: "الحكومات هتفتح أول يونيو وكله هيرجع تانى.. الحفاظ على نفسك من كورونا أولويتك أنت .. لا حكومة ولا داخلية ولا غيره هيحميك".





واستطرد "وأسلوب العقاب الشديد هو اللى هيمشى بدون أي مجاملات، والشدة والحسم ستكون في صالح المواطنين".





وفيما يتعلق بالكمامات، قال إن هناك اتجاها لتكون إجبارية بالقانون، من خلال تعديل تشريعى سيخرج للنور.