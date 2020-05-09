التعليم: تسليم الأبحاث الإلكترونية على منصة ادمودو عبر هذا الرابط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات البحثية " على منصة إدمودو في الفترة من اليوم ٩ مايو حتى يوم ١٦ مايو ٢٠٢٠ .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه من مزايا تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا على منصة ادمودو ، هو ان الطالب بإمكانه رفع البحث الخاص به على المنصة طوال الأسبوع في أي وقت من المنزل ، دون التقيد بجدول المواعيد الموضوع لتسليم الابحاث الورقية في المدارس.
وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطعا صوتيا جديدا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قدم خلاله شرحا وافيا لضوابط تسليم المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس.
حيث قال وزير التربية والتعليم: إن الطريقة المفضلة التي ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هي منصة ادمودو الإلكترونية، لأننا سنستخدم هذه المنصة بعد ذلك فمن الأفضل أن نتعود على استخدامها، كما أنها الطريق الآمن في ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا في التجمعات.
وأضاف وزير التربية والتعليم: "اللي ماعندوش انترنت يعمله ورقي مفيش مشكلة".
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من الممكن كتابة المشروع البحثي بخط اليد أو بالكمبيوتر، مشيرًا إلى أنه لو بخط اليد على الطالب أن يحوله بعد تصويره بالموبايل PDF ، ليتمكن الطالب بعد ذلك من رفعه على منصة ادمودو الإلكترونية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لو كان البحث مكتوبا بالكمبيوتر على word ، على الطالب أن يحوله ل PDF ، ثم يرفعه على منصة ادمودو الإلكترونية.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بعد رفع البحث على منصة ادمودو، سيظهر فورا في صفحة المشروع البحثي لعام 2019/2020، مؤكدًا أن هذا الظهور سيكون ضمانا كافيا ليطمئن الطالب على وصول بحثه للوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.
وقال وزير التربية والتعليم: لو الطالب مضطر لعمل البحث بشكل ورقي دون وجود أي إمكانية لديه لرفعه على المنصة، عليه أن يحوله لـ PDF ، بحيث يكون معه نسخة ورقية ونسخة PDF ويضعهما في ظرف ورقي، ثم يقوم بتسليم هذا الظرف للمدرسة وفقا لجدول المواعيد المعلن.
وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا بد من الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتسليم المشروعات، منعا لحدوث تكدسات وازدحام في المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لن تلزم جميع معلمي مصر بقطع الإجازة الاحترازية والنزول للمدارس لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب، ولكن سيتم الاستعانة فقط بقوة صغيرة من المعلمين لأجل هذه المهمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وقال وزير التربية والتعليم: نرجو من الجميع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند عملية تسليم الملفات مثل ارتداء الكمامة والتطهير والالتزام بالبعد في المسافات.
وأضاف قائلا: أكدنا على الإدارات والمديريات الالتزام بما أعلنته الوزارة فقط في هذا الشأن، وعدم إلزام الطلاب بأي شيء جديد ومختلف لتسليم المشروعات البحثية.
ويمكن الدخول على منصة ادمودو عبر الضغط على هذا الرابط https://geo.edmodo.com/egypt-about/?lang=ar