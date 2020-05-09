التعليم: تسليم الأبحاث الإلكترونية على منصة ادمودو عبر هذا الرابط

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطعا صوتيا جديدا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قدم خلاله شرحا وافيا لضوابط تسليم المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس.





حيث قال وزير التربية والتعليم: إن الطريقة المفضلة التي ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هي منصة ادمودو الإلكترونية، لأننا سنستخدم هذه المنصة بعد ذلك فمن الأفضل أن نتعود على استخدامها، كما أنها الطريق الآمن في ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا في التجمعات.





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وأضاف وزير التربية والتعليم: "اللي ماعندوش انترنت يعمله ورقي مفيش مشكلة".





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من الممكن كتابة المشروع البحثي بخط اليد أو بالكمبيوتر، مشيرًا إلى أنه لو بخط اليد على الطالب أن يحوله بعد تصويره بالموبايل PDF ، ليتمكن الطالب بعد ذلك من رفعه على منصة ادمودو الإلكترونية.



