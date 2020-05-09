رغم إجراءات الحظر.. ترامب وميركل يتفقان على ضرورة إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدا، خلال اتصال هاتفي، ضرورة إحياء الذكرى 75 للحرب العالمية الثانية.





وقال المتحدث "أحيا الزعيمان ذكرى الملايين من ضحايا الحرب والمعاناة التي لا يمكن وصفها بسبب تلك الحرب التي شنتها ألمانيا النازية آنذاك".













وأضاف "اتفق الاثنان على أن من الضروري الإبقاء على ذكرى الحرب وويلاتها حية".





وأوضح المتحدث أن المستشارة الألمانية أكدت على مدى أهمية الدعم الذي تلقته ألمانيا من الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.





واحتفلت عواصم أوروبية عدة اليوم بالذكرة 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وإن اقتصرت الاحتفالات على نطاقات ضيقة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الهزيمة التي لحقت بالنظام النازي تشكل "يوما للشكر" في ألمانيا، ودعا المجتمع الدولي إلى المزيد من التعاون لمواجهة فيروس كورونا.