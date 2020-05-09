هاني رمزي: كان من المفترض أن يفكر فتحي في مستقبله.. فيديو

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عمر سلامة تحدث هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عن رأيه في قرار أحمد فتحي لاعب الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال لنادي بيراميدز.

وكان أحمد فتحي قد أتم انتقاله لصفوف نادي بيراميدز بعدما رفض تجديد عقده مع الأهلي والاكتفاء بالبقاء حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت: " الأهلي قدم عرضا أكثر من ممتاز لأحمد فتحي".

وأكمل: "إذا كنت مكان أحمد فتحي كنت سأستمر في الأهلي، ولكنها قناعات شخصية".

وتابع: "أحمد فتحي لديه أسرة ومن حقه التفكير في ظروفه الشخصية وحياته".

واختتم: "لكن على المستوى الخططي للمستقبل كان من المفترض أن يفكر في ماذا سيحدث بعد إعتزاله والمستقبل سيكون في الأهلي".

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