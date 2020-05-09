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توك شو

جومانا مراد: خايفة أنزل الشارع بعد مشهد قتل "هشام" فى خيانة عهد

السبت 09/مايو/2020 - 03:01 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
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حمزة شعيب
عقبت الفنانة جومانا مراد، على ردود الأفعال الكبيرة بعد دورها الشرير بمسلسل خيانة عهد، قائلة:" مش عاوزة الجمهور يكرهني بعد حلقة الأمس".

ونوهت جومانا مراد، خلال مداخله عبر خاصية سكايب فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم  الإعلامى رامى رضوان، إلى أنها لا تستطيع الخروج من المنزل بعد ردود الأفعال التى لاقتها بعد المشهد الذى جاء فى مسلسل خيانة عهد فى الحلقة الرابعة عشر من قتل شخصية هشام"

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل مع فريق مميز في مسلسل العهد على رأسهم الفنانة يسرا والتى تشارك معها للمرة الأولى، مردفة أنها كانت تريد العودة للفن بعد إنقطاع  بلغ 7 سنوات بعمل قوي وهو ماحدث على حد تعبيرها.

وأكملت:" حلقة الامس من خيانة عهد كانت مؤثرة وابكت العالم العربي وليس المصريين فقط".
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