AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا تيأسوا.. الملكة إليزابيث توجه خطابا حماسيا للبريطانيين في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

السبت 09/مايو/2020 - 07:13 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
Advertisements
رحيم يسري
في خطابا حماسيا تزامنا مع الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، دعت الملكة إليزابيث البريطانيين إلى عدم اليأس، في ظل انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19".

وقالت الملكة إليزابيث في خطابها للبريطانيين إنه في بداية الحرب كانت التوقعات متشائمة والنهاية بعيدة وأن الهدف والنتيجة لم تكن مؤكدة، وتابعت " ظللنا نؤمن أن قضيتنا صحيحة، وهذا ما جعلنا نتخطى تلك الفترة كما أدرك والدي"، وفقا لصحيفة "الاندبندنت".

وأضافت إليزابيث موجهة حديثها للبريطانيين "لا تستلموا ولا تيأسوا أبدا"، كما تذكرت الملكة الضحايا البريطانيين خلال الحرب والاحتفالات التي أعقبت الانتصار.

كما أذيع الخطاب في نفس توقيت الخطاب الذي ألقاه والدها الملك جورج السادس في الثامن من مايو 1945، وقالت في كلمتها إن الحرب "كانت حربا شاملة. لقد أثرت على الجميع ، ولم يكن أحد بمنأى عن تأثيرها".

وتابعت "لقد ضحى كثير من الناس بحياتهم في هذا الصراع الرهيب.. لقد قاتلوا حتى نتمكن من العيش في سلام ، في الداخل والخارج".

وأضافت "لقد ماتوا حتى نتمكن من العيش كشعب حر في عالم من الدول الحرة"، قائلة إن واجب على الجميع تذكرهم"، موضحة أن أكبر تكريم لتضحياتهم هو أن الدول التي كانت في الماضي أعداء أصبحوا أصدقاء الآن، ويعملون جنبا إلى جنب من أجل تحقيق السلام والصحة والازدهار للجميع.

وأشارت الملكة إليزابيث إلى أنه من الصعب ألا يستطيع الجميع الاحتفال بتلك الذكرى الخاصة، لكن الشوارع ليست فارغة بل مليئة بالحب والرعاية المتبادلة على حد قولها، وتابعت "وعندما أنظر إلى بلدنا اليوم ، وأرى ما نحن على استعداد للقيام به لحماية ودعم بعضنا البعض ، أقول بفخر أننا ما زلنا تلك الأمة ذلت الجنود الشجعان والبحارة والطيارين الذين يعجب بهم الجميع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور نادر.. كورونا يجبر الملكة إليزابيث على مواجهة الشعب لأول مرة منذ 18 عاما

صحيفة بريطانية تسرب خطاب الملكة إليزابيث الثانية بشأن كورونا

الأول منذ 18 عاما.. كم مرة ألقت الملكة إليزابيث خطابا للشعب البريطاني وما المناسبة؟

الملكة إليزابيث : أوجه الشكر للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا

وسط تشفي كورونا.. الملكة إليزابيث: سنحتفل بعيد الفصح بشكل مختلف

ترشيحاتنا

3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

اتحقق معايا بسبب "الهوت شورت".. مليش علاقة بطلاق أصالة وطارق العريان.. أبرز تصريحات انجي على في شيخ الحارة

خلل في المخ.. طبيب: المتحول جنسيا لايستطيع الإنجاب.. فيديو

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

من الكنافة والقطايف إلى العمل بقناة أون تايم سبورت..تعرف على لاعب بني سويف

من سجن حربي إلى أهم مستشفى بمصر.. حكاية قصر العيني وأقدم مدرسة للطب

AdvertisementS

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

دعاء صلاة الفجر من 10 كلمات داوم عليها رسول الله للرزق وقضاء الحوائج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

بعد ظهوره في الاختيار.. من هو عمر رفاعي سرور مفتي التكفير في ليبيا وعلاقة والده بالظواهري

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 30 عامًا.. رجل يكتشف دفن أمه داخل كيس سوبر ماركت

شاهد والد رئيس وزراء بريطانيا يخرق الحظر ويعترف علانيةً

دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل