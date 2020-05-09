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منوعات

دراسة جديدة: نقص فيتامين د يعرضك لخطر الإصابة بـ كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 02:45 ص
مصاب بفيروس كورونا
مصاب بفيروس كورونا
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أماني إبراهيم
ظهرت المزيد من الأدلة التي تشير إلى تأثير نقص (فيتامين د) والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد وجدت الدراسة من الولايات المتحدة أن المرضى الذين يعانون من نقص حاد من (فيتامين د) هم أكثر عرضة للإصابة بفيورس كوفيد-19، بمعدل مرتين عن غيرهم، بل والأكثر عرضة لظهور مضاعفات أيضا قد تؤدي إلى الوفاة.

ويقول باحثون من جامعة نورث وسترن إن الأدلة التي تم التوصل إليها ما زالت أولية، ويدعوا الباحثون إلى إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين نقص (فيتامين د) في الجسم ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن الممكن زيادة تركيز الفيتامين في جسم الإنسان من خلال تناول أطعمة معينة مثل الاسماك والفطر، مع التعرض للشمس في الصباح الباكر يوميا، ومن الممكن أيضا تناول عقار يومي.

وكانت قد توصلت دراسة سابقة إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين د في الجسم تجعل الشخص أكثر عرضة للوفاة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتجرى تجربة حاليا لمدة 10 أسابيع من جامعة غرناطة عن تأثير (فيتامين د) بعد أن وجدت دراسة حديثة أوضحت انخفاض نسبة الالتهاب الرئوي بنسبة 50%.

وقام الباحثون بتحليل إحصاءات فيروس (كوفيد-19) من مختلف البلدان التي عانت من تفشي الفيروس، وتضمنت بيانات من مستشفيات وعيادات في الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 
دراسة جديدة: نقص فيتامين د يعرضك لخطر الإصابة بـ كورونا
دراسة جديدة: نقص فيتامين د يعرضك لخطر الإصابة بـ كورونا
دراسة جديدة: نقص فيتامين د يعرضك لخطر الإصابة بـ كورونا
دراسة جديدة: نقص فيتامين د يعرضك لخطر الإصابة بـ كورونا
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