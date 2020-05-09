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أخبار العالم

السعودية.. تحذيرات من موجة طقس خطيرة في عدة محافظات تشمل مكة المكرمة

السبت 09/مايو/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت السلطات السعودية، مساء أمس الجمعة، تحذيرًا من موجة جوية غير مستقرة خلال الأيام القليلة المقبلة، في عدد من المحافظات ستسبب تساقط أمطار رعدية غزيرة، ما يزيد احتمال تشكل السيول والفيضانات خاصة في مجاري السيول والمناطق المنخفضة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

ونقلت "واس" عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عثمان القرني، قوله إن الإنذار يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وذلك على محافظات الطائف وميسان وأضم والخرمة ورنية وتربة والمويه والكامل اعتبارًا من يوم السبت.

كما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية تحد من الرؤية الأفقية، وفرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير.

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