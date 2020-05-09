AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ونحب تاني ليه الحلقة 15 .. أجواء رومانسية تجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

السبت 09/مايو/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة وذلك بعد عرضها على شاشة cbc، ضمن الموسم الرمضاني 2020.

قام الفنان كريم فهمي، بكتابة إسم "غالية" على اليخت الخاص به تعبيرًا عن حبه لـ ياسمين عبد العزيز، وذلك في أجواء رومانسية، بينما كشفت الأحداث أن زوجة عمر "إسلام فهمي"، تخونه مع إيهاب فهمي.

كما قام كريم فهمي"مراد السويفي"، بمعاملة تارا عماد "يسرا الورداني" بطريقة غير لائقة في الشركة.

يذكر أن الفنانة تارا عماد، اكتشفت علاقة ياسمين عبد العزيز بـ كريم فهمي، بعدما ذهب إلى "الجاليري" الخاص بها، وهناك رن هاتف غالية، وتلقت مكالمة باسم "مراد السويفي".

مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الأخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ونحب تاني ليه الحلقة 7 .. ياسمين عبد العزيز تلتقي كريم فهمي على متن يخت

ونحب تاني ليه الحلقة 8 .. تارا عماد على وشك معرفة علاقة ياسمين عبد العزيز بـ كريم فهمي

مع كريم فهمى.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن صورة جديدة من "ونحب تاني ليه"

ونحب تاني ليه الحلقة 9.. ياسمين عبد العزيز تكتشف علاقة كريم فهمي بـ تارا عماد

ونحب تاني ليه الحلقة 11.. تارا عماد تكتشف علاقة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

ونحب تاني ليه الحلقة 12 .. تارا عماد تواجه ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

ابن الطبيب المصري المتوفي بكورونا في الكويت يكشف كواليس إصابته

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

خالد أبو بكر: الناس مش عاوزة تفوق.. وهيلاقوا كورونا على الباب

العنصرية الأمريكية.. ضابط متقاعد وابنه يقتلان شابا مسلما وترامب يعبر عن حزنه.. فيديو وصور

هاني رمزي: هذا الدوري سيحظى بمشاهدة كبيرة خلال الأيام القادمة.. فيديو

AdvertisementS

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

دعاء صلاة الفجر من 10 كلمات داوم عليها رسول الله للرزق وقضاء الحوائج

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

الزوج رقم 11.. غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير سلطانة المعز.. ونرصد زيجاتها السابقة

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة