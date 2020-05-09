ونحب تاني ليه الحلقة 15 .. أجواء رومانسية تجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

كما قام كريم فهمي"مراد السويفي"، بمعاملة تارا عماد "يسرا الورداني" بطريقة غير لائقة في الشركة.

يذكر أن الفنانة تارا عماد، اكتشفت علاقة ياسمين عبد العزيز بـ كريم فهمي، بعدما ذهب إلى "الجاليري" الخاص بها، وهناك رن هاتف غالية، وتلقت مكالمة باسم "مراد السويفي".





مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الأخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.