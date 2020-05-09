40 % من سكان العالم يعانون من نقص فيتامين د.. إليك أفضل الأطعمة التى تحتوي عليه

أثبت موقع " power of positivity " على وجود أكثر من 40٪ من سكان العالم يعانون من نقص وجود أكثر من 40٪ من سكان العالم يعانون من نقص فيتامين (د) ، فقد حان وقت تناول طعامنا بشكل أكبر.





إذا كان لديك أطفال ، فإن التأكد من أنهم يستهلكون الكمية المناسبة من فيتامينات D أكثر أهمية. بما أن الأطفال لديهم هيكل عظمي لم ينته بعد من النمو ، يمكن أن يسبب نقص فيتامين د اضطرابًا في العظام يسمى الكساح.





أصبح من السهل الآن أكثر من أي وقت مضى العثور على الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د. كان هناك وقت مضى ، وليس منذ وقت طويل ، حيث كانت الأسماك المصدر الأساسي.





من خلال عمليات ولوائح التحصين ، إلى جانب التمثيل الضوئي للأشعة فوق البنفسجية ، هناك خيارات أكثر مما كنا نتخيله على الإطلاق.





اعتاد النباتيون على تلبية احتياجاتهم اليومية من "الفيتامين السعيد". مع منتجات مثل حليب الصويا المحصن وحليب اللوز وحبوب الإفطار المدعمة ، لم يعد يجب أن يكون مصدر قلق.



