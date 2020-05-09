حاكم كاليفورنيا يسمح بالاقتراع بالبريد لجميع مواطني الولاية في انتخابات نوفمبر

أعلن جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة عن إتاحة الاقتراع بالبريد لجميع مواطني الولاية خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري بالولايات المتحدة في الثالث من شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف نيوسوم - في تصريحات - أنه سيتم التنسيق بشأن مواطني الولاية من ذوي الإعاقة ومن هم بلا مأوى ومن لا يتحدثون الإنجليزية لضمان إتاحة مشاركتهم في الاقتراع حتى يتسنى لجميع سكان كاليفورنيا التصويت خلال فترة جائحة كورونا.