حاكم كاليفورنيا يسمح بالاقتراع بالبريد لجميع مواطني الولاية في انتخابات نوفمبر

أعلن جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة عن إتاحة الاقتراع بالبريد لجميع مواطني الولاية خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري بالولايات المتحدة في الثالث من شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف نيوسوم - في تصريحات - أنه سيتم التنسيق بشأن مواطني الولاية من ذوي الإعاقة ومن هم بلا مأوى ومن لا يتحدثون الإنجليزية لضمان إتاحة مشاركتهم في الاقتراع حتى يتسنى لجميع سكان كاليفورنيا التصويت خلال فترة جائحة كورونا.
وأكد أن الانتخابات وحق التصويت من أصول الديمقراطية، لكن لن يتم إجبار مواطن بالولاية على المخاطرة بصحته من أجل ممارسة حقه في الانتخاب، ولأن التصويت بالبريد قد لا يكون مناسبا للجميع، فسيتم التنسيق مع مسئولي الصحة في الولاية حتى يتم الاقتراع بصورة آمنة للمواطنين الذين سيتوجهون للمراكز الانتخابية.
وتعد كاليفورنيا بذلك أول ولاية أمريكية تلتزم بالموافقة على إجراء الانتخابات بالبريد وإتاحته لجميع الناخبين بها.
وأضاف نيوسوم - في تصريحات - أنه سيتم التنسيق بشأن مواطني الولاية من ذوي الإعاقة ومن هم بلا مأوى ومن لا يتحدثون الإنجليزية لضمان إتاحة مشاركتهم في الاقتراع حتى يتسنى لجميع سكان كاليفورنيا التصويت خلال فترة جائحة كورونا.
وأكد أن الانتخابات وحق التصويت من أصول الديمقراطية، لكن لن يتم إجبار مواطن بالولاية على المخاطرة بصحته من أجل ممارسة حقه في الانتخاب، ولأن التصويت بالبريد قد لا يكون مناسبا للجميع، فسيتم التنسيق مع مسئولي الصحة في الولاية حتى يتم الاقتراع بصورة آمنة للمواطنين الذين سيتوجهون للمراكز الانتخابية.
وتعد كاليفورنيا بذلك أول ولاية أمريكية تلتزم بالموافقة على إجراء الانتخابات بالبريد وإتاحته لجميع الناخبين بها.