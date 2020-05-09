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مرأة

بملابس عصرية .. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور لها

السبت 09/مايو/2020 - 08:19 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام،بـ stories جديدة لها.

تألقت دنيا سمير غانم فى الصور بإطلالة أنيقة من أختيار الاستايلست مايا حداد، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع سترة قطنية بسيطة لا تحمل أى نقوشات باللون الأبيض، و نسقت معهما بليزر جذاب باللون الأبيض أيضا واتسم التصميم بأكمامه الغير تقليدية.
 

وانتعلت دنيا سمير غانم حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، مما منحها إطلالة عصرية و جذابة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل أحمد الخواجة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

بملابس عصرية .. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور لها
بملابس عصرية .. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور لها
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