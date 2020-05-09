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اقتصاد

مياه أسيوط: تطهير خطوط الصرف الصحى استعدادا لفصل الصيف

السبت 09/مايو/2020 - 10:05 ص
شركة مياة الشرب والصرف
شركة مياة الشرب والصرف الصحي في اسيوط
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسيوط، استمرار تنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة، وذلك بالنسبة لشبكات المياه أو لخطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من وجود أى طفوحات أو شكاوى جودة المياه.

وأشار إلى تنفيذ أعمال التطهير لبيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى بشارع العدلي، وشارع محمود رشوان، وشارع الجلاء بمنطقة شرق أسيوط، خلال الخطة الليلية التى تقوم بها الشركة أثناء وقت الحظر حتى لا تعوق أعمال التطهير حركة المرور بالشارع ومن ثم يتمكن فنيين الشركة من فتح المطابق وإتمام أعمال التطهير.

وأوضح أنه يتم المتابعة الدورية للمناطق الساخنة إما بالآلات اليدوية أو بمعدات الشركة، وذلك باستخدام النافوري والسيارات المدمجة فى تطهير الشبكة والبيارات. 

وهذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الاستعداد لفصل الصيف المقبل، لتفادى حدوث أى طفوحات أو انسدادات مفاجئة قد تحدث بأى منطقة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

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