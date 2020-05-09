لطلاب أولى ثانوي.. سجل شكواك من الامتحان عبر هذا الرابط

وقالت وزارة التربية والتعليم : "إن الدخول على هذا الرابط اختياري ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني من عدمه".

- حدد الصف (الصف الأول الثانوي، أو الصف الثاني الثانوي)

- حدد نوع الخدمة (تسجيل حضور اختبار اليوم، أو تقديم شكوى أثناء الاختبار)

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه الإمكانية متاحة على هذا الرابط من خلال اتباع الخطوات التالية:

وكان طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة دخلوا منذ قليل على منصة الامتحان ، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بشكل إلكتروني من المنازل.





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ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:





القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء





أما المجموعة الثانية من الطلاب، فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

مطروح





ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



