AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس بعد هجوم في محيط قاعدة الوطية العسكرية

السبت 09/مايو/2020 - 10:05 ص
قصف بمطار معيتيقية
قصف بمطار معيتيقية
Advertisements
قسم الخارجي
تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونجح الجيش الوطني الليبي في التصدي لهجوم شنته ميليشيات الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية - والتي تمتد على مساحة 40 كم، وتبعد 140 كم عن طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية - بدعم من مرتزقة تركيا، في ثاني هجوم فاشل في أقل من شهر.

وتسعى قوات الوفاق المدعومة من تركيا لإحكام سيطرتها على القاعدة العسكرية؛ ما يمكنها من قطع خطوط الإمدادات لقوات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، لا سيما في مدينة ترهونة.

ووفقا لمصادر مطلعة، حسب موقع "العربية نيوز"، حشدت ميليشيات الوفاق إمكاناتها العسكرية، بالقرب من مقر القاعدة الجوية، وتمّ رصد عدة تجمّعات بضواحي مدينة الجميل، تحديدًا مناطق «أركاريك» و«حشانة» على بعد 2 كم من قاعدة الوطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يقصف مطار معيتيقة ويسقط طائرة تركية

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فى طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية دون طيار قرب طرابلس

فضيحة جديدة لتركيا.. أردوغان ينشر طائرات F16 في ليبيا لمساعدة الوفاق

المسماري يكشف تفاصيل هجوم مليشيات أردوغان على قاعدة الوطية

ترشيحاتنا

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس بعد هجوم في محيط قاعدة الوطية العسكرية

شاهد.. الفنانة نجلاء بدر تشارك جمهورها صورا من مسلسل الفتوة

مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح: استهتار المواطنين سبب زيادة إصابات كورونا.. فيديو

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

بعد كشف حقيقة إحالتها للتحقيق .. الجمهور يبحث عن إنجي علي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر

تعرف على شيفرولية كابتيفا 2020 chevrolet captiva.. صور

شاهد.. صرخة طفل اعتدت الشرطة على والده تثير الفزع في بريطانيا