قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس بعد هجوم في محيط قاعدة الوطية العسكرية

تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري.





ونجح الجيش الوطني الليبي في التصدي لهجوم شنته ميليشيات الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية - والتي تمتد على مساحة 40 كم، وتبعد 140 كم عن طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية - بدعم من مرتزقة تركيا، في ثاني هجوم فاشل في أقل من شهر.





وتسعى قوات الوفاق المدعومة من تركيا لإحكام سيطرتها على القاعدة العسكرية؛ ما يمكنها من قطع خطوط الإمدادات لقوات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، لا سيما في مدينة ترهونة.