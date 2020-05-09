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أخبار العالم

خلال ساعات.. إيران تسجل 1529 إصابة كورونا جديدة و48 وفاة

السبت 09/مايو/2020 - 01:12 م
خلال ساعات.. إيران
خلال ساعات.. إيران تسجل 1529 إصابة كورونا جديدة و48 وفاة
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سمر صالح
أعلن المتحدث باسم لجنة مكافحة كورونا في إيران "كيانوش جهانبور"، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106 آلاف و220 إصابة.


وقال إن حالات التعافي بلغت 85 ألف علاوة على وفاة  48 إيراني خلال 24 ساعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس في البلاد إلی 6589 حالة.


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يذكر أن فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية شرقي الصين، ثم انتشر بسرعة فی 30 محافظة بالصين واكثر من 200 دولة بالعالم. 


ونشرت وسائل الإعلام الصينية تفاصيل العلاج الجديد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 الذي يقضي نهائيًا على الفيروس الخطير.


وأعلن علماء فى هونج كونج عن اكتشاف جديد يعالج من فيروس كورونا المستجد عبارة عن خليط من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرضى فيروس كورونا المستجد، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم.

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