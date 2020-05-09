المطران جورج شيحان يعلن مشاركته في دعوة لجنة الأخوة الإنسانية للصلاة

أرسل المطران جورج شيحان مطران المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، خطاب موجه إلى الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبراشية المارونية في مصر والسودان، اليوم السبت للمشاركة في الدعوة التى أطلقتها لجنة الأخوة الإنسانية للصلاة لكى يحفظ الله العالم من وباء كورونا.





وجاء في نص الخطاب، إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المؤلفة من شخصيات روحية ومدنية مختارة من قبل قداسة البابا فرنسيس وحضرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الداعية لتخصيص يوم الخميس 14 مايو 2020 للصلاة والصوم وعمل الخير، والدعاء من أجل الإنسانية ليحميها الله من وباء الكورونا، ومن أجل علماء الطب كي يلهمهم لاكتشاف دواء يقضي عليه.





وتابع "فانا كإبراشية مارونية في مصر والسودان، وتضامنا مع مسيحي ومسلمي العالم، ندعوكم لاحياء يوم 14 مايو في الرعايا والأديار، ونحن بدورنا سنحتفل في كاتدرائية القديس يوسف المارونية في الظاهر 24 شارع حمدي، بصلاة التسبحة والقداس مع كلمة روحية، ستنقل على الهواء عبر صفحة الكنيسة المارونية في مصر.





واختتم الخطاب قائلا، نسأل الله بشفاعة العذراء مريم أن يقبل صلواتنا وصومنا وأعمال المحبة لمجده تعالي وخير الإنسانية جمعاء.





كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية قد أعلنوا مشاركتهم في الصلاة التى تم الدعوة إليها من قبل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في الرابع عشر من مايو الجاري.