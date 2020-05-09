AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المطران جورج شيحان يعلن مشاركته في دعوة لجنة الأخوة الإنسانية للصلاة

السبت 09/مايو/2020 - 01:39 م
المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
Advertisements
سامح سلام

أرسل المطران جورج شيحان مطران المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، خطاب موجه إلى الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبراشية المارونية في مصر والسودان، اليوم السبت للمشاركة في الدعوة التى أطلقتها لجنة الأخوة الإنسانية للصلاة لكى يحفظ الله العالم من وباء كورونا.


وجاء في نص الخطاب، إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المؤلفة من شخصيات روحية ومدنية مختارة من قبل قداسة البابا فرنسيس وحضرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الداعية لتخصيص يوم الخميس 14 مايو 2020 للصلاة والصوم وعمل الخير، والدعاء من أجل الإنسانية ليحميها الله من وباء الكورونا، ومن أجل علماء الطب كي يلهمهم لاكتشاف دواء يقضي عليه.


وتابع "فانا كإبراشية مارونية في مصر والسودان، وتضامنا مع مسيحي ومسلمي العالم، ندعوكم لاحياء يوم 14 مايو في الرعايا والأديار، ونحن بدورنا سنحتفل في كاتدرائية القديس يوسف المارونية في الظاهر 24 شارع حمدي، بصلاة التسبحة والقداس مع كلمة روحية، ستنقل على الهواء عبر صفحة الكنيسة المارونية في مصر.


واختتم الخطاب قائلا، نسأل الله بشفاعة العذراء مريم أن يقبل صلواتنا وصومنا وأعمال المحبة لمجده تعالي وخير الإنسانية جمعاء.


كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية قد أعلنوا مشاركتهم في الصلاة التى تم الدعوة إليها من قبل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في الرابع عشر من مايو الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطران المارونية: البابا شنودة الثالث تمتع باحترام وتقدير الجميع داخل مصر وخارجها

مطران الأسقفية يهنئ الرئيس بحلول شهر رمضان: ندعو الله أن يوقف انتشار كورونا

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان في الصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو

سعد الحريري يعلن مشاركته مع الأزهر في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

الكنيسة الأسقفية: نشارك في يوم الصلاة للأخوة الإنسانية ليرفع الله الوباء عن العالم

أبو مازن يدعو الفلسطينيين للمشاركة في دعوة اللجنة العليا للأخوة «الصلاة من أجل الإنسانية»

ترشيحاتنا

بعد تحول لاعب بني سويف إلى مبيض محارة.. نجوم الكرة قبل الشهرة.. عمرو زكي بائع أنابيب.. والشحات عامل في بنزينة

بعد 30 عامًا.. رجل يكتشف دفن أمه داخل كيس سوبر ماركت

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ٩-٥-٢٠٢٠

اتحقق معايا بسبب "الهوت شورت".. مليش علاقة بطلاق أصالة وطارق العريان.. أبرز تصريحات انجي على في شيخ الحارة

شاهد.. كيا بيكانتو kia picanto x line بتصميم خيالي

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن شاكوش وهيفاء وهبى الأبرز.. أسعار إطلالات المشاهير فى ثانى أسبوع من رمضان

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند