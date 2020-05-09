المطران جورج شيحان يعلن مشاركته في دعوة لجنة الأخوة الإنسانية للصلاة

أرسل المطران جورج شيحان مطران المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، خطاب موجه إلى الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبراشية المارونية في مصر والسودان، اليوم السبت للمشاركة في الدعوة التى أطلقتها لجنة الأخوة الإنسانية للصلاة لكى يحفظ الله العالم من وباء كورونا.
وجاء في نص الخطاب، إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المؤلفة من شخصيات روحية ومدنية مختارة من قبل قداسة البابا فرنسيس وحضرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الداعية لتخصيص يوم الخميس 14 مايو 2020 للصلاة والصوم وعمل الخير، والدعاء من أجل الإنسانية ليحميها الله من وباء الكورونا، ومن أجل علماء الطب كي يلهمهم لاكتشاف دواء يقضي عليه.
وتابع "فانا كإبراشية مارونية في مصر والسودان، وتضامنا مع مسيحي ومسلمي العالم، ندعوكم لاحياء يوم 14 مايو في الرعايا والأديار، ونحن بدورنا سنحتفل في كاتدرائية القديس يوسف المارونية في الظاهر 24 شارع حمدي، بصلاة التسبحة والقداس مع كلمة روحية، ستنقل على الهواء عبر صفحة الكنيسة المارونية في مصر.
واختتم الخطاب قائلا، نسأل الله بشفاعة العذراء مريم أن يقبل صلواتنا وصومنا وأعمال المحبة لمجده تعالي وخير الإنسانية جمعاء.
كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية قد أعلنوا مشاركتهم في الصلاة التى تم الدعوة إليها من قبل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في الرابع عشر من مايو الجاري.