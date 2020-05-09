11 مايو.. نظر استئناف المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل على قرار تجديد حبسهما

حددت النيابة العامة جلسة 11 مايو الجاري، لنظر استئناف المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهم، على قرار تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.





كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب والذي اتهم صديقيه "أحمد. ع" وشهرته "ميدو"، و"أحمد. ن"، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، حيث إنهما طلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها، إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخرى، ولكنه رفض دفعها لهما.









وأكمل اللاعب في أقواله تطورات الأمور بينهم، حيث عمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.





وأكد "جابر" أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه، خاصة أنه أصبح ميسور الحال.





وأضاف اللاعب في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة، طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر، فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر، بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما، ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفا أنه انتقل للعيش بالشيخ زايد وحاولا الوصول إلى عنوانه من خلال الوصول إلى عدد من أصدقائه وبواب عقار حماته، وحذره أصدقاؤه منهما.





وأكد أن صديقا له أخبره أن المتهمين توجها له بمنطقة ميت عقبة وطلبا منه توصيل رسالة لـ جابر بأنه إن لم يدفع لهما ما يطلبانه وهو سيارة مرسيدس أو ثمنها، سيقومان بإيذاء زوجته وأطفاله، وأنهما كان برفقتهما شخص معروف بأنه بلطجي شهير بمنطقة فيصل.





وتضمن بلاغ اللاعب أن المطرب الشعبي حسن شاكوش، توجه بصحبة المتهمين إلى منزله بالمهندسين، رغبة في لقائه، وأن شاكوش التقط صورة سيلفي بصحبة المتهمين وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب، مصحوبة برسالة صوتية يؤكد فيها أنهم علموا أنه ترك منزله بالمهندسين وانتقل للعيش بفيلا في الشيخ زايد وأنه كان يرغب في لقائه.





وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول دور المطرب شاكوش في الواقعة، بعدما أرفق اللاعب الصور والمحادثات التي أرسلها له عبر واتس اب بالمحضر.