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بسام الشماع: المصرى القديم أول من صنع الكعك في العالم.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قدم الدكتور بسام الشماع،  كاتب المصريات، التحية للإعلامية دينا رامز باللغة الهيروغليفية، في بداية حديثها معه خلال حلقة اليوم من برنامج "ست الستات" المذاع على فضائية صدى البلد، لافتا إلى أن التحية بالهيروغليفية تتمنى لمستمعها الخير والسعادة.

وأضاف بسام الشماع في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن الإنسان المصرى القديم نصح ابنه بالزواج من الفتاة المرحة الممتلئة، مشيرًا إلى أن الشخصية المصرية فلترية بامتياز حيث مر عليها عشرات الحضارات.

وقال بسام الشماع، إن الشعب المصرى والمصرى القديم تأثر بالحضارة الفارسية والحضارة البطلمية والحضارة الإسلامية وغيرها الكثير.

وأوضح أن المصرى له العديد من المعتقدات والعادات واستفاد من وجود نهر النيل بها فاعتمد فى طعامه على الأسماك، كما أنه اعتمد على تناول البلح والتمر.

ولفت إلى أن المصرى القديم لم يعرف السكر لذلك اخترع العجوة للتحلية، وهو أول من أدخل فكرة تصنيع الكعك فى العالم.
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