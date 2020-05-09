تحرك رسمي من إدارة الأهلي ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسي

قدمت إدارة الأهلي عبر محاميها السويسري "مونتيري"، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسي.









وكان الأهلي، أبرم اتفاقًا مع النجم الساحلي؛ يقضي بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللاعب الإيفواري "سليماني كوليبالي"، بعد رحيله عن القلعة الحمراء، والتي قُدرت بمليون و400 ألف دولار ولكن النجم الساحلي لم يلتزم بهذا الأمر.









كما اتفقت إدارة الأهلي، مع الصفاقسي على إعادة 125 ألف دولار جرى تحويلها بطريق الخطأ وقت التعاقد مع النيجيري "جونيور أجايي" ولكن تم رد 25 ألف دولار فقط.









وأرسلت إدارة الأهلي، العديد من المخاطبات للناديين ولكن لم تجد أي استجابة لذا كان قرار تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم.